Top 10 de series y películas que los fans de los videojuegos deben ver este fin de semana

Con el paso de los años, los videojuegos se han convertido en un fuerte componente de la cultura popular y por ello cada vez hay más personas que de alguna manera tienen una conexión con un juego en especial o con algún personaje de videojuego como Mario o Link, entre otros.

Gracias a ello, el universo de los videojuegos ha logrado expandirse al punto de tener una influencia en el mundo del cine y la televisión. Por ese motivo, hoy en día existe una gran variedad de series y películas que están inspiradas en videojuegos y el gaming.

En el marco de esta tendencia, SEMANA ofrece una lista de películas y series sobre videojuegos para ver en plataformas de streaming como Max durante este fin de semana festivo.

Series y películas de videojuegos para online

1. Super Mario Bros: La película

Esta película narra los orígenes del icónico héroe de Nintendo mediante una animación que recrea de manera fiel los escenarios del reino Champiñón junto a los personajes de la franquicia de Super Mario.

En la cinta, Mario, Luigi, Peach y otros personajes tendrán que enfrentarse a la amenaza de Bowser, en medio de un viaje en donde Mario descubrirá cómo convertirse en un héroe. Pese a que la película narra una historia nueva y original, durante el filme los fans encontrarán varias referencias a los videojuegos en donde ha aparecido Mario.

Super Mario en el reino Champiñón junto a Luigi y la Princesa Peach. | Foto: Instagram @supermariomovie

2. Pokémon: detective Pikachu

Esta película no tiene como protagonista a Ash Ketchum ni a su fiel compañero Pikachu. El filme narra una historia totalmente diferente que ocurre en el mundo Pokémon, la cual es protagonizada por un pikachu, con la capacidad de hablar el lenguaje humano, que tiene la misión de ayudar a un joven.

La trama de la cinta está inspirada en el videojuego Detective Pikachu, el cual ofrece una aventura de exploración en donde el jugador debe recolectar pistas para resolver misterios.

3. Mortal Kombat

La franquicia de videojuegos que llevó a otro nivel la violencia en los títulos de pelea cuenta con varias películas, varias en live action y otras en animación. Se recomienda a los fans de Liu Kang o Scorpión ver online las películas en orden:

Mortal Kombat.

Mortal Kombat: Annihilation.

Mortal Kombat Leyendas: La venganza de Scorpion.

Mortal Kombat Leyendas: La batalla de los reinos.

Mortal Kombat (película estrenada en 2021).

4. Injustice

Esta película animada está basada en el popular juego de peleas y serie de cómics Injustice: Gods Among Us (2013), en los que se explora un mundo en donde Superman se convierte en un dictador que controla todo con su poder, mientras que Batman lidera la resistencia contra las fuerzas del ‘hombre de acero’.

Esta historia trata de exponer el lado más oscuro de Superman y como los héroes y villanos más poderosos de universo de DC olvidan sus principios para sobrevivir.

5. ‘Duna’ y ‘Duna: parte dos’

Las dos películas están basadas en la novela de Frank Herbert (1965), la cual también inspiró una saga de videojuegos de estrategia en tiempo real.

En la primera se presenta a Paul Atreides, joven heredero de una noble casa que debe mudarse al peligroso planeta Arrakis, también conocido como Dune. Este árido mundo es la única fuente de la especia, una sustancia vital y codiciada por sus poderes que alteran la mente y prolongan la vida.

En Arrakis, Paul y su familia se ven envueltos en una lucha de poder entre las grandes casas del universo. La parte dos explora las consecuencias de las decisiones de Paul y su ascenso como líder de los Fremen.

La segunda parte comienza con las palabras “tener poder sobre la especia es tener poder sobre todo”. Tras una revuelta religiosa contra robots antes del comienzo de la saga, se prohibió el uso de máquinas inteligentes. Desde entonces, la gente se ha apoyado en habilidades preternaturales que se desarrollan mediante el entrenamiento y uso de drogas psicotrópicas como la especia, que expande la conciencia y alarga la vida.

6. Ready Player One: comienza el juego

Esta película de acción y ciencia ficción, dirigida por Steven Spielberg, está basada en la novela homónima de Ernest Cline, en donde se presenta un mundo futurista en donde los seres humanos pasan más horas de su vida dentro de un mundo de realidad virtual que funciona como enorme videojuego.

Jugadores de todo el mundo luchan diariamente para encontrar un tesoro digital que cambiaría el destino de quienes están conectados. Esta cinta está llena referencias a juegos clásicos y elementos de la cultura pop.

7. Resident Evil

Actualmente, existen varias series y películas basadas en la reconocida saga de videojuegos de Resident Evil, la cual revivió la moda del ‘apocalipsis zombie’.

Creadores de Resident Evil apuestan por los juegos en móviles. | Foto: Oficial de Capcom

Las películas siguen las aventuras de Alice en su lucha contra zombies y otras criaturas creadas por el peligroso virus que fue creado como la corporación Umbrella.

8. Gran Turismo

Esta película ofrece una nueva mirada sobre la famosa franquicia de videojuegos de simulación de carreras de PlayStation, llamada ‘Gran Turismo’. El filme muestra cómo el sueño de un jugador logra convertirse en piloto de carreras profesional gracias a su destreza en el juego.

El filme está inspirado en la historia real de Jann Mardenborough.

9. The last of us

Esta serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está basada en la historia postapocalíptica que narra el videojuego de PlayStation The last of us.

Joel y Ellie, en la primera entrega de la saga de The Last of Us. | Foto: PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

De una manera desgarradora, cada episodio narra la travesía de un hombre y una niña de 14 años que luchan por la supervivencia en un mundo en donde la humanidad casi llega a la extinción a causa de una pandemia causada por hongos, los cuales convirtieron a los seres humanos en unas criaturas violentas que devoran seres vivos.

10. Twisted Metal

Esta serie de acción está basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, la cual ofrecía una experiencia de acción frenética basada en aniquilación de otros jugadores por medio de vehículos que cuentan con todo tipo de armas especiales.