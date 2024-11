Musk, quien se convirtió el jueves pasado en el hombre más rico del mundo al alcanzar una fortuna de US$185.000 millones, quiere hacer historia por medio de la colonización de Marte.

En una entrevista con medios internacionales, Musk dijo que la idea es dedicar todo el dinero posible en su proyecto para que el ser humano pueda llegar a vivir a otro planeta, razón por la cual está saliendo de sus propiedades.

"Creo que es importante para la humanidad convertirse en una civilización capaz de hacer viajes espaciales y una especie asentada en varios planetas. Y eso va a necesitar un montón de recursos para construir una ciudad en Marte. Quiero contribuir lo máximo posible a construir esa ciudad en Marte, eso supone mucho capital", dijo Musk.

El proceso de venta de las propiedades de Musk se inició desde 2020 cuando salió de varias de estas de alto valor, incluyendo tres casas en el prestigioso barrio de Bel-Air, en Los Ángeles.

"En realidad, no tengo casi ninguna propiedad con un valor monetario, aparte de las participaciones en acciones en mis compañías. Si las cosas se ponen intensas en el trabajo me gusta dormir en la fábrica o en la oficina. Obviamente, necesito un lugar para mis hijos, así que alquilaré algo", dijo el magnate.

Según Musk, la venta de sus propiedades refleja el compromiso que tiene con el proyecto de poder vivir en Marte.

"Estoy intentando dejar claro lo serio que soy sobre esto. Y no es un tema de consumo personal. La gente me ataca porque tengo todas estas posesiones, todas esas casas. Muy bien, ya no las tendré más", aseguró.

El hombre más rico del mundo ha dicho en varias ocasiones que, para 2050, la idea es mandar un millón de personas a Marte y construir una flota de más de 1.000 vehículos espaciales.

Musk finalizó afirmando que ofrecerá créditos para que las personas puedan llegar a Marte, así como trabajo en el planeta para quienes se aventuren a colonizarlo.