El talento es escaso en Latinoamérica. Y si no tenemos el talento, de nada sirve generar dinero. Las Universidades y las escuelas no están todavía, en su gran mayoría, apuntando a los programas educativos que se requieren en el futuro de esa transformación digital.

¿Quiere decir con eso que no se está contratando al personal adecuado?

En una empresa, la transformación digital me gusta describirla como el estudio del cambio con base en tres factores: el modelo de negocio como se conocía o usaba hasta ese momento, el talento —que para mí es la pieza clave— y la tecnología .

Según Alonso, la corrupción y la educación son los dos grandes obstáculos para la transformación digital en América Latina.

Por lo tanto, cuando aparecen las oportunidades en países como México, ese dinero no se alcanza a distribuir porque nunca se encontró el talento adecuado para poder hacerlo o porque el dinero acaba en manos de los que siempre han gozado de esos privilegios e incentivos. Es una necesidad endémica de la región. No podemos seguir importando talento. El talento existe aquí de manera bruta, pero necesitamos pulirlo.

¿Podríamos decir que es un problema de educación y corrupción?

Así es, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Eso no quiere decir que sea pesimista ante el futuro de la región, al revés, creo que hay una oportunidad muy grande... siempre y cuando empecemos por reconocer la tarea que tenemos que hacer.

Y esos son los dos puntos (educación y corrupción) que están presionando a que no tengamos los resultados que deberíamos tener con ese mismo dinero que se genera para incentivar ese cambio.

Su empresa ClowderTank se define como una plataforma que "ayuda a las empresas latinoamericanas a identificar y cerrar las brechas entre dónde están y dónde tienen que estar". ¿Dónde sitúa esa brecha dentro del continente?

La transformación digital se ha dado en todo el mundo y en todos los niveles, en lo profesional y en lo personal. No deja de impresionarme a diario. Es como un regalo que hace que me siga sorprendiendo por la vida. Ocurre en todas las ciudades, hasta en donde creemos que no va a ser posible.

Pero existe una brecha: hay millones de personas que no comparten esa realidad hiperconectada.Esa brecha es prácticamente mucho más grande en Latinoamérica que en otras partes del mundo... y es menor que en otros.

¿Y con qué otra región del mundo menos avanzada se podría comparar?

La comparación con África me parece justa: estamos más avanzados en transformación digital que África, sin lugar a dudas, hay muchísimos factores que nos lo indican, como la inversión en emprendimiento.