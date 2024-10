“En unos años no vamos a poder diferenciar entre lo real y lo creado con IA”: experto Isaac Castejón habla en SEMANA

IC: Esa línea no va existir en unos años. En pocas palabras: la diferencia entre lo real y lo creado con inteligencia artificial no la vamos a poder distinguir. Pero como todo, tenemos que ver ambas caras de la moneda. Por supuesto habrá gente que abusará de la tecnología, así como hay gente que usa el fuego para hacer daño y no para cocinar. Pero también abrirá un mundo de posibilidades, trabajos y aplicaciones que hoy en día ni nos imaginamos. Yo estoy convencido que vamos hacia un mejor futuro.

IC: No. No lo niego, es más, me parece positivo. Como sociedad, mientras más automatizamos, más riqueza generamos. Nadie quiere volver a sacar cálculos sin un Excel. Nadie quiere volver a la época en la cual no nos podíamos comunicar por internet y no existía WhatsApp. Todas esas tecnologías automatizan procesos para cumplir lo que buscamos.