Esta es la canción más triste de Navidad, según la inteligencia artificial

La canción más triste de Navidad

La IA determinó que la combinación de una melodía lenta y melancólica, con letras que expresan pérdida y añoranza, hacen de esta canción un himno de la tristeza navideña . En particular, destacó frases como “I’ll have a blue Christmas without you” (Tendré una Navidad triste sin ti), las cuales evocan un fuerte sentido de soledad emocional.

Aunque Blue Christmas lidera la lista, no está sola en su capacidad para evocar emociones profundas. Temas como Have Yourself a Merry Little Christmas de Judy Garland, especialmente en su versión original, y I’ll Be Home for Christmas de Bing Crosby, también figuran entre las más nostálgicas.