Elon Reeve Musk, conocido como Elon Musk, es inversor y magnate sudafricano, además de canadiense y estadounidense, que hoy en día está dando de qué hablar en las plataformas digitales, no solo por sus empresas e ideas importantes, innovadoras e interesantes, sino además por el reconocimiento que ha logrado en el campo empresarial.

No obstante, es importante aclarar que esta técnica no es la más avanzada y perfecta, ya que se necesita un mínimo de conocimientos informáticos para poder crear esta firma binaria única. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, si el filtrador es cuidadoso y en vez de pasar directamente una captura de pantalla del correo electrónico tan solo filtra el texto, no se puede aplicar dicha técnica.