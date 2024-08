El truco efectivo para saber quién lo ha dejado de seguir en Instagram usando la Inteligencia Artificial

Instagram, una de las redes más populares, es especialmente utilizada para estos fines, pero también puede generar una curiosidad particular: ¿quién ha dejado de seguirlo? Aunque la plataforma no proporciona esta información de manera directa, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa para resolver esta inquietud.

Para muchos usuarios, la lista de seguidores en Instagram es algo más que un número; es una representación de su impacto y popularidad en la plataforma. En particular, para los influencers , marcas y empresas, este indicador puede tener implicaciones comerciales. Perder seguidores puede indicar que algo no está funcionando bien en su estrategia de contenidos o que su audiencia no está interesada.

Por esta razón, saber quién lo ha dejado de seguir no solo es un dato interesante, sino también un indicador útil para ajustar y mejorar su presencia en la red. Sin embargo, esta plataforma no hace envío de ningún tipo de notificación a los usuarios cuando alguien deja de seguirlos, lo que complica la tarea de mantener un seguimiento manual.

¿Cómo saber quién lo ha dejado de seguir en Instagram?

Luego, la persona deberá acudir a la IA, tales como ChatGPT, Gemini de Google o Copilot de Bing, y colocar el siguiente mensaje o uno relacionado: “Te voy a pasar dos archivos, uno de gente a la que sigo y otro de gente que me siguió, quiero que me hagas una lista de personas que yo sigo, pero no me siguen de vuelta”, según lo detallado por El Economista.