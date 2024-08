Estas son la cosas que no se pueden vender en Marketplace. Conozca las recomendaciones para no infringir las normas de Facebook

Facebook Marketplace es una plataforma popular para la compra y venta de productos, pero no todo está permitido. Para garantizar que las actividades cumplan con las normativas de la plataforma, es fundamental conocer qué se puede vender y qué no de acuerdo a las Normas Comunitarias y Publicitarias de Meta en este 2024 . Los siguientes son algunos productos y servicios que se pueden comercializar y otros que están prohibidos según las disposiciones establecidas para la plataforma de comercio electrónico que ofrece Facebook.

Productos permitidos

Ropa, accesorios, gadgets electrónicos y otros productos tangibles son algunas de las mejores opciones para que su negocio de comercio electrónico no infrinja las normas de Meta. | Foto: Getty Images

Productos y servicios prohibidos

1. Productos ilegales o regulados: No se permite la venta de drogas ilegales o recreativas, armas de fuego, municiones, explosivos, ni parafernalia relacionada. Tampoco está permitida la venta de productos de tabaco, dispositivos relacionados como vaporizadores y cigarrillos electrónicos, ni de moneda falsa, documentos falsificados y otros elementos fraudulentos.

3. Contenidos de odio o violencia: La plataforma no permite la venta o promoción de productos que inciten al odio, violencia o discriminación .

4. Productos restringidos: Entre los productos restringidos se encuentran los productos de salud como medicamentos, suplementos no aprobados y dispositivos médicos sin certificación. La venta de alcohol está restringida y debe cumplir con las leyes locales y los estándares de la plataforma.

5. Servicios financieros no autorizados: No se permiten ofertas relacionadas con criptomonedas, préstamos y otros servicios financieros que no estén aprobados o regulados.