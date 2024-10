Estas son las frases que más repiten las personas infieles, según la inteligencia artificial

Frases comunes de las personas infieles

Una de las frases más recurrentes entre los infieles es: “No significó nada”. Esta afirmación sugiere que la relación extramarital carecía de profundidad emocional. Para muchas personas infieles, el acto físico se presenta como algo separado de los sentimientos. Esta desvinculación puede ser una defensa emocional, una forma de minimizar el daño causado a su pareja y, a veces, incluso a sí mismos. Creer que la infidelidad no tiene valor, puede ayudarles a evitar la culpa, aunque la realidad sea más compleja.

Otra frase común es: “Estaba buscando algo que me faltaba”. Esta declaración puede reflejar una insatisfacción más profunda en la relación principal. Las personas que son infieles a menudo sienten que no reciben lo que necesitan de su pareja, ya sea atención, afecto o comprensión. Al usar esta justificación, intentan explicar su comportamiento como una búsqueda legítima de felicidad y satisfacción personal. Sin embargo, estas palabras pueden ser engañosas, ya que en muchos casos, la solución a la insatisfacción no es la traición, sino una comunicación abierta y honesta.