Estas son las frases que dice una persona inteligente, según la inteligencia artificial

La inteligencia es un concepto complejo que goza de diferentes facetas y por ello ha sido estudiada por filósofos, psicólogos y neurocientíficos durante siglos. Si bien no existe una definición única de inteligencia que sea universalmente aceptada, con el paso de los años las personas se han mostrado interesadas en encontrar algunas características que se asocian con las personas inteligentes.

¿Cuáles son frases que dice una persona inteligente, según la inteligencia artificial?

La IA explica que contrario a lo que se podría pensar, admitir la falta de conocimiento no es un signo de poca inteligencia, pues es una muestra de apertura mental y disposición al aprendizaje. De manera que las personas inteligentes no temen reconocer que no tienen idea de cierto tema, pues entienden que la búsqueda conocimiento parte de la ignorancia sobre un asunto.