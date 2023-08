“Este hombre no va en serio”: Zuckerberg canceló la pelea que tenía planeada con Elon Musk, ¿por qué?

“Creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Le ofrecí una fecha de verdad, Dana White (el jefe de la organización de artes marciales UFC) se ofreció a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad”, explicó Zuckerberg, “mientras que Elon no ha confirmado fecha, dice que necesita operarse ahora me pide que practiquemos en mi patio”.