Estos son los cinco mejores juegos que cuentan con Inteligencia Artificial; conozca todos los detalles

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha transformado la industria de los videojuegos, permitiendo experiencias más inmersivas, desafiantes e innovadoras.

A medida que las capacidades de la IA han avanzado, algunos juegos han destacado por su implementación excepcional de esta tecnología, ofreciendo a los jugadores mundos más dinámicos y reacciones más realistas.

Los mejores juegos desarrollados con Inteligencia Artificial:

The Last of Us Parte II (Naughty Dog)

Uno de los ejemplos más notables de IA en videojuegos es The Last of Us Parte II, un juego de acción y aventura en tercera persona. La IA de los enemigos es increíblemente avanzada, con comportamientos muy realistas que incluyen patrullajes, comunicación entre los Npcs (personajes no jugables), y una capacidad para adaptarse a las tácticas del jugador.

Los enemigos pueden reaccionar de manera impredecible, buscando refugio, llamando refuerzos o trabajando en equipo para flanquear al jugador. Esta adaptabilidad genera una experiencia de juego única cada vez que se juega.

The Last of Us Parte II Remastered tendrá mejoras gráficas gracias a los procesos desarrollados con la IA. | Foto: Oficial del blog de PlayStation

Alien: Isolation (Creative Assembly)

Alien: Isolation lleva la IA al siguiente nivel en cuanto a la creación de una atmósfera de tensión constante. El juego está protagonizado por Amanda Ripley, quien debe enfrentarse al Xenomorfo, una de las criaturas más aterradoras del cine. Lo innovador de este título es cómo el Alien utiliza una IA avanzada para rastrear y perseguir al jugador, adaptándose a sus movimientos y técnicas de evasión. La criatura nunca sigue un patrón predecible, lo que aumenta la sensación de peligro inminente.

Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith Productions)

El sistema de IA que sobresale en Middle-earth: Shadow of Mordor es el denominado “Nemesis System”. Este sistema genera un entorno dinámico donde los orcos y otros enemigos recuerdan las interacciones previas con el jugador.

Los enemigos tienen personalidades y relaciones entre ellos, lo que lleva a situaciones únicas que afectan la narrativa y la jugabilidad. Este enfoque crea una experiencia más rica y variada, donde el jugador se enfrenta a un mundo que evoluciona constantemente.

Watch Dogs: Legion (Ubisoft)

En Watch Dogs: Legion, la IA permite al jugador reclutar cualquier personaje dentro del mundo del juego, lo que crea una experiencia verdaderamente única. Cada NPC tiene su propio conjunto de habilidades, personalidad y motivaciones, y el jugador puede elegir a quién reclutar según sus necesidades en la misión.

Además, la IA juega un papel importante en la interacción de los personajes con el entorno, haciendo que las ciudades se sientan vibrantes y llenas de vida, mientras que las decisiones del jugador tienen un impacto significativo en el desarrollo de la historia.

La inteligencia artificial ha permitido realizar grandes avances en el desarrollo de videojuegos | Foto: Imagen generada con IA: Copilot

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 es otro título que aprovecha la IA para crear un mundo abierto dinámico y realista. Desde las interacciones con los animales hasta las conversaciones con los personajes no jugables, la IA influye de manera significativa en la experiencia.

Los Npcs reaccionan a las acciones del jugador, ya sea ofreciéndole un saludo o iniciando un conflicto, y el comportamiento de los animales varía dependiendo del entorno y el tiempo. La IA también mejora la simulación del comportamiento humano, creando una atmósfera auténtica en el Lejano Oeste.