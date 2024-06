Golpe a la nostalgia: Así puede usar el modo MSN Messenger en WhatsApp en su teléfono y sin que bloqueen su cuenta

El truco que Meta no quiere que sepa para hacer invisible su nombre en WhatsApp

El truco que Meta no quiere que sepa para hacer invisible su nombre en WhatsApp

Con dicha opción, los usuarios podrán alterar la apariencia de la aplicación de WhatsApp para se asemeje a la que tenía la plataforma de ‘MSN Messenger’, la cual es considerada como el ‘padre de WhatsApp’ al ser un servicio que por varios años fue sumamente popular en desde 2004 hasta el 2012, años en los teléfonos inteligentes no eran un fenómeno masivo y la gente chateaba desde un PC.

Cómo activar el ‘Modo MSN Messenger’ en WhatsApp

Es importante aclarar el ‘Modo MSN Messenger’ no representa una función oficial de WhatsApp, por lo tanto, para usar este truco es necesario emplear aplicaciones externas que ayuden a alterar la imagen de la aplicación.

Sin embargo, en esta oportunidad se empleará una aplicación que Meta no considera como peligrosa, porque no pide acceso a los contactos del equipo. Por lo tanto, el usuario estará libre del peligro de que bloqueen su cuenta por usar apps no oficiales.