Google, Amazon, Facebook y Apple testifican en audiencia antimonopolio

David Cicilliine, presidente del panel antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara, señaló que estos gigantes tendrán un gran protagonismo en la recuperación económica una vez superada la crisis por el coronavirus.

En este sentido, aseguró que estas compañías serán fundamentales para que la economía estadounidense emerja, por lo que es necesario desde ya poner atención a sus movimientos para que a futuro “no se impida el desarrollo del ecosistema emprendedor y de innovación que ha caracterizado al país”.

“Cada empresa tiene un embotellamiento de distribución, tienen cómo explotar el poder tecnológico, cobrar tarifas altas y extraer contratos valiosos de quienes dependen de ellos. Usan su control para vigilar otras empresas y determinar si pueden ser un obstáculo competitivo; abusan de su control tecnológico para extender su poder. Su predominio mata pequeños negocios e impide el emprendimiento. Tengo la confianza que conocer sus actividades y solucionar estos problemas llevará a una economía mejor”, señaló.

El congresista Jim Sensenbrenner imprimió un tono más moderado a sus comentarios de apertura de la comparecencia, señalando que los gigantes tecnológicos han sido cruciales en los nuevos estilos de vida modelados por la pandemia, pero agregó que con el aumento de poder viene un mayor escrutinio.

"Ser grande no es necesariamente malo", dijo Sensenbrenner. "Todo lo contrario, en Estados Unidos deberías ser recompensado por el éxito".

Según Sensebrenner, las leyes antimonopolio de Estados Unidos deben adaptarse a las innovaciones que han hecho que las compañías tecnológicas sean exitosas e influyentes

Otros representantes también llamaron la atención en otros temas como la dominancia de los datos y la censura de algunos usuarios en las redes sociales.

En seguida, los directores ejecutivos de Amazon, Apple, Facebook y Google dieron sus discursos en los cuales predominó un mensaje de cómo su actividad y presencia es buena para la economía de Estados Unidos. Resaltaron aspectos como el empleo que generan y el papel que han jugado para impulsar la innovación en el país y en el mundo. También se refirieron brevemente sobre algunas de las acusaciones por las que fueron citados.

Tal y como se esperaba, los legisladores comenzaron una ronda de preguntas muy específicas sobre los negocios de estas compañías, basadas en documentos y pruebas que fueron reunidas durante la investigación que se realizó en los últimos 13 meses.

Además de incluir temas de competencia, los legisladores cuestionaron a las grandes compañías sobre su participación en las elecciones estadounidenses, su relación con China, el trabajo forzado y el valor que generan los datos en su operación.

En lo corrido de la audiencia, Google ha sido uno de los principales blancos de los representantes, quienes han cuestionado a la compañía por su actividad desde el buscador, su negocio de la publicidad y las restricciones de información existentes en sus herramientas. Aquí algunos de los puntos clave de la audiencia.

Google fue fuertemente interrogada por la amenaza creciente de sitios web competidores. Cicilline señaló que un memorando del personal mostró que hace aproximadamente una década Google creía que algunos sitios web estaban recibiendo demasiado tráfico, y aseguró que hubo un “ataque múltiple” en tales sitios por parte de la firma.

Al respecto, el legislador cuestionó al director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, sobre si esa actividad era o no anticompetitiva. A lo cual el líder respondió: “Cuando dirijo la empresa, estoy realmente concentrado en dar a los usuarios lo que quieren”.

De igual manera, Cicilline preguntó si Google usa la vigilancia de otros sitios web para plantear su propia estrategia de crecimiento. A esto Pichai aseguró que “al igual que otras empresas" tratan de "comprender las tendencias a partir de los datos" que pueden ver y los usan para mejorar sus productos.

Google también fue interrogado duramente por su relación con China y por las peticiones de sus empleados para eliminar toda relación con autoridades policiales, luego de que se diera el caso de George Floyd, un afroamericano que murió en hechos confusos en un accionar de las autoridades y que ha desatado las protestas raciales.

Facebook, tal y como se esperaba, fue duramente cuestionada por sus acciones frente al contenido publicado en la red social, así como por la adquisición de compañías como Instagram, que le han permitido ser el ‘amo y señor’ de las redes sociales.

En este sentido, el representante Jerry Nadler de Nueva York, cuestionó a Mark Zuckerberg sobre la adquisición de Instagran en el 2012. “Los documentos que proporcionó cuentan una historia muy inquietante, y esa historia es que Facebook vio a Instagram como una amenaza poderosa que podría desviar su negocio. En lugar de competir con él, Facebook lo compró. Este es exactamente el tipo de adquisición anticompetitiva que las leyes antimonopolio fueron diseñadas para prevenir ”, dijo Nadler.

En respuesta, Zuckerberg dijo que Facebook siempre vio a Instagram como un competidor y un complemento de sus servicios. “En ese momento, casi nadie los consideraba una red social general o competía con nosotros en ese espacio. La adquisición ha sido tremendamente exitosa”, dijo Zuckerberg.

En seguida, Nadler hizo referencia a una serie de correos electrónicos que se dieron al momento previo de la adquisición en la que Zuckerberg describió a Instagram como una potencial amenaza. Ante esto, el legislador cuestionó al líder y fundador de la compañía si con esa afirmación quiso decir que los consumidores podrían cambiarse de un momento a otro de Facebook a Instagram, y si las fusiones y adquisiciones compensan posibles amenazas competitivas que violan las leyes antimonopolio.

“Si se trataba de una fusión ilegal en el momento de la transacción, ¿por qué no debería ahora Instagram dividirse en una compañía separada?”, preguntó Nadler a Zuckerberg quien respondió: “En retrospectiva, probablemente parece obvio que Instagram alcanzaría la escala que tiene hoy, pero en ese momento, estaba lejos de ser obvio. No era una garantía de que Instagram tuviera éxito”.

La compañía también fue cuestionada por la compra de mensajería WhatsApp.

En el interrogatorio, el representante de Georgia, Hank Johnson, cuestionó a Tim Cook sobre si la App Store trataba a todos los desarrolladores de aplicaciones por igual. De igual manera cuestionó sobre acuerdos recientes que permitían a los usuarios de Apple alquilar películas en Amazon Prime con reglas diferentes a las de otras aplicaciones, y si la compañía da la posibilidad de negociar las comisiones que cobra por estar en la tienda.

“Tratamos igual a los desarrolladores, es un proceso riguroso. Analizamos cada ‘app‘ antes de ofrecerlas. Las reglas son parejas para todos”, dijo Cook.

También resaltó que se ha negociado excepción con algunos clientes y que nunca han incrementado las comisiones en las tiendas desde que comenzó su operación.

Tras una serie de problemas de conexión, los congresistas iniciaron el interrogatorio al multimillonario y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. La representante Pramila Jayapal, de Washington, cuestionó al líder sobre el uso de datos de vendedores externos por parte de la compañía para determinar qué productos podría fabricar el gigante del comercio electrónico.

En este sentido, la representante preguntó a Bezos si los empleados de la compañía tienen acceso a los datos de los vendedores, a lo cual el ejecutivo respondió que cuenta con una “política voluntaria que protege los datos de los vendedores de los empleados”.

Tiempo después, Bezos se retractó de la respuesta. Más adelante el legislador Cecillin cuestionó sobre el tema, ante lo cual el multimillonario afirmó que se están haciendo investigaciones para determinar la vulneración a las políticas de tratamiento de datos internas de la compañía.

En el transcurso de la audiencia, Bezos también fue cuestionado sobre el trato brindado a las pequeñas empresas que hacen parte del comercio electrónico. Algunos congresistas presentaron testimonios de pequeños comerciantes en los que denuncian que Amazon ha puesto en marcha una serie de restricciones para que no vendan en grandes magnitudes.

“No me parece que sea la forma apropiada. Me sorprende y no es nuestro enfoque. No entiendo qué pasa, porque queremos que haya vendedores terciarios. Ese trato es inaceptable. Además considero que no es una cuestión sistemática”, dijo.

Cecillin también cuestionó a Bezos sobre si Amazon es la única opción que tienen los comerciantes para vender sus productos, señalando recurrentes denuncias de comerciantes sobre el poderío de la empresa y el maltrato que supuestamente suelen recibir.

“No es cierto, y tengo una opinión diferente. Hay múltiples opciones que les ayuda a vender a los comerciantes”, dijo.