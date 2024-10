La inteligencia artificial desveló cuál es la mejor consola y el videojuego de todos los tiempos

La consola definitiva: innovación y legado

Lanzada en el año 2000, esta consola alcanzó una cifra récord de ventas superior a los 155 millones de unidades, manteniéndose como una de las más queridas y exitosas de la historia. Para gran parte de la comunidad de jugadores, la PlayStation 2 representa una era dorada en la industria, donde títulos icónicos como Grand Theft Auto: San Andreas , Final Fantasy X , Shadow of the Colossus y Metal Gear Solid 3 marcaron una generación.

El videojuego favorito de la historia: más allá del tiempo

En cuanto a videojuegos, los algoritmos de IA destacaron a The Legend of Zelda: Ocarina of Time como el mejor videojuego de todos los tiempos. Este título de Nintendo, lanzado en 1998 para la Nintendo 64, introdujo conceptos revolucionarios como la exploración en 3D, una narrativa envolvente y la libertad de movimiento en un mundo abierto.