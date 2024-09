La opción que debe activar en TikTok para ver videos, aunque no tenga conexión a WiFi ni datos móviles

Las aplicaciones como Tiktok se han posicionado como una de las plataformas de videos más populares en los últimos años, con más de 1.582 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, según ByteDance Ltd., en marzo de 2024. Sin embargo, pese a la gran popularidad de la app , muchos desconocen que existen trucos, como por ejemplo seguir disfrutando del contenido sin estar conectado a la red .

Sin duda, una conexión a internet, ya sea a través de WiFi o datos móviles, suele ser un limitante para disfrutar de esta red social. De hecho, un dato que pocos tienen en cuenta es que los usuarios pueden visualizar los videos hasta por dos horas sin necesidad de estar conectado a internet, especialmente para aquellos que viajan en avión, o que no tienen la facilidad de usar este servicio.

¿Cómo ver videos en TikTok sin tener conexión a internet ni datos móviles?

Claramente, el dueño de la cuenta debe elegir la función que más se acomode. De esta manera, TikTok descargará videos que serán almacenados en el perfil. Aunque esta función no es nueva en el mundo digital, muchos usuarios no la conocen o no la utilizan con regularidad.