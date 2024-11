La razón por la que siempre debería usar un protector en el cargador del celular

Una de las prácticas más perjudiciales es dejar que la batería llegue al 0%, porque las baterías de los smartphones, que generalmente son de litio, no deben descargarse completamente de forma regular. Alcanzar este nivel de descarga con frecuencia puede afectar su capacidad, reduciendo la duración general de la batería.

Por otro lado, el uso de cargadores no originales puede tener efectos negativos significativos, dado que pueden dañar tanto la batería como el sistema de carga del celular. Además, estos cargadores pueden provocar sobrecalentamiento, lo que acelera el desgaste de los componentes internos. Por esta razón, es fundamental verificar que el cable y cargador sean originales o estén certificados por el fabricante del dispositivo. En caso de recurrir a accesorios de terceros, es importante asegurarse de que sean de buena calidad y cuenten con las especificaciones adecuadas.

En una conversación con SEMANA, el experto Sebastián Quitian, Brand Experience Officer para Realme Colombia, destacó que “es importante evitar doblar excesivamente el cable, ya que esto puede causar daños internos y provocar un cortocircuito. Se recomienda siempre desenchufarlo desde los puntos de conexión, no tirando del cable, y evitar el contacto con líquidos. Además, debe guardarse en lugares donde no corra el riesgo de ser pisado o maltratado.”

¿Es recomendable usar protectores para el cargador?

No obstante, surge la pregunta de si su uso es realmente una buena práctica o si, por el contrario, podría causar daños en el accesorio. En este sentido, Quitian explicó que, aunque los protectores ayudan a mantener el cargador en buen estado, se debe elegir un modelo de buena calidad y asegurarse de que sea compatible con el cargador. Si el protector no encaja correctamente o si el material no es adecuado, podría generar problemas como sobrecalentamiento, daño en el conector por presión excesiva o incluso dificultades en la carga debido a una conexión afectada.