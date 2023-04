Los mejores consejos para tomar fotografías con un celular

Ante la llegada de las redes sociales, es muy común que todos los días se publiquen un sin fin de fotografías. Por tal razón, al momento de adquirir un dispositivo móvil, las personas deben tener presente todos los beneficios que ofrecen las diferentes distribuidoras respecto a las cámaras de los celulares.

En la actualidad, hay un gran número de dispositivos que integran en sus especificaciones una alta calidad en las cámaras, razón por la cual se prestan para tomar fotografías de manera profesional. Sin embargo, también se debe tener en cuenta ciertas recomendaciones para dicho objetivo, y son las siguientes:

Consejos

Encontrar luz natural

Si el objetivo principal es conseguir una foto de calidez y naturalidad, la mejor opción será acercarse a una ventana o salir al exterior para recibir la luz natural. También se puede implementar papel de colores para un mayor resultado.

Los profesionales también optan por tomar fotografías con el celular. - Foto: Getty Images

Editar la fotografía

Al momento de llevar a cabo la edición de una fotografía, se podrá destacar aspectos mínimos, pero que harán comunicar de mejor forma la imagen. Por ejemplo, cuando se realiza una fotografía macro, los detalles son los que más resaltan, motivo por el cual se debe realizar una edición cuidadosa.

Desarrollar una composición

La sencillez en los espacios siempre serán de gran aliado para una buena fotografía. Con la cámara gran angular se puede realizar escenas más amplias que no pueden ser percibidas naturalmente en el campo de la visión humana, razón por la cual es necesario tener pocos elementos distractores y no olvidar la regla de tercios.

Con la cámara gran angular se puede realizar fotografías más amplias. - Foto: Getty Images

¿Por qué los celulares tienen varias cámaras?

Los teléfonos celulares cada vez incorporan nuevos desarrollos y tecnologías que suponen procesadores más rápidos y características llamativas, como por ejemplo, cámaras mucho más potentes, algo que puede ser definitivo a la hora de que alguien se decida por un modelo o marca en especial.

Precisamente, desde hace un tiempo para acá, los dispositivos móviles ya no solo traen una cámara fotográfica, sino que han incorporado varias en su parte posterior, además de traer una para tomar las populares selfies; sin embargo, muchos se preguntan por qué utilizar varios lentes y no solo uno que tenga una gran capacidad.

En este orden de ideas, los fabricantes se percataron que el instalar más de una cámara en la parte trasera del celular era sinónimo de mejor calidad, debido a la posibilidad de contar con un zoom óptico que le permite al aparato mostrar una imagen luego de haber procesado la información que generaron las tres cámaras incorporadas en el dispositivo.

Los dispositivos móviles cuentas con una gran variedad de cámaras. - Foto: Getty Images

Pero esto no quiere decir que las tres cámaras capturen la misma imagen, sino que, por el contrario; cada una de las lentes se va a encargar de una parte específica de la fotografía o el video, captando la misma imagen, pero desde diferentes distancias, para luego, gracias al software instalado, dar un resultado final donde el color, la nitidez, el contraste y la calidad sean sobresalientes.

Todo esto les ha resultado mucho mejor que tratar de incluir todas estas características en una sola cámara más grande y que no ofrezca estos brillantes resultados.

Por supuesto, en el mercado también hay diferentes opciones que integran otras funcionalidades, como un lente gran angular para captar mucho mejor los paisajes o realizar fotografías callejeras de alta calidad. También se encuentran lentes ultrawide o teleobjetivos, que ofrecen otro tipo de fotografías y que por lo general son los que vienen integrados en la parte posterior de los modelos de celulares más recientes.

Obviamente, la cámara y sus características juegan un papel importante a la hora de definir el precio del dispositivo, por lo que es bueno preguntarse si en realidad se necesita un celular con tantas prestaciones o se puede optar por uno que entregue buenas fotografías, pero que no tenga una cámara tan desarrollada.