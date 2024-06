Los peligros poco conocidos de cargar el celular con un cable roto, falso o más corto

Además, es crucial utilizar accesorios adecuados como el cable y el adaptador de corriente. El uso de cargadores piratas o no certificados puede resultar en una regulación incorrecta de energía, lo que podría dañar los componentes internos del equipo, según indican los profesionales.

Es común que los usuarios utilicen cables incorrectos por conveniencia o para mantener el teléfono encendido. A menudo, optan por cables más cortos por su facilidad de transporte, pero esta elección no siempre es la más adecuada.

Los riesgos de cargar el celular con un cable corto

Un aspecto crucial a tener en cuenta es que la correcta funcionalidad del celular no solo depende de la potencia del cargador, sino también de la longitud del cable, ya que de lo contrario pueden surgir implicaciones significativas.

Otro daño que puede ocurrir es el del dispositivo mismo, porque al usar un cable poco práctico, no se puede mover el móvil con facilidad, lo que puede causar tirones involuntarios. Estos tirones pueden dejar inservible el puerto de carga y desconectar las conexiones internas, lo cual eventualmente podría requerir reparaciones costosas en el futuro.

Además, un cable corto puede no afectar necesariamente el tiempo de carga del dispositivo, pero si no es un accesorio original, podría no cargar correctamente y tener conductores de menor calibre.