Los ‘secretos’ de Netflix: trucos infalibles para encontrar las mejores series y películas

Además de ofrecer contenido de terceros, Netflix produce una impresionante cantidad de material original bajo la etiqueta Netflix Originals. Series aclamadas como Stranger Things, The Crown, The Witcher y Bridgerton han consolidado a la plataforma como una de las principales productoras de contenido en la industria. Estos títulos exclusivos no solo ofrecen experiencias únicas, sino que también están diseñados para satisfacer una amplia variedad de gustos, lo que hace que la plataforma sea atractiva para una audiencia global.