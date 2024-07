Manual para gamers: datos clave de la PlayStation Portal, el dispositivo que lleva a otro nivel la forma de jugar con una PS5

La PlayStation Portal no se trata de una consola portátil en el estricto sentido tradicional. A se explicará qué es este dispositivo y qué tipo de experiencia jugable puede ofrecer.

Es importante precisar que la PlayStation Portal no es una consola portátil independiente, pues se trata de un dispositivo de streaming que necesita estar conectado a una PlayStation 5 para funcionar. El equipo emplea la función ‘Remote Play’ de PlayStation para vincularse a la PS5 a través de la red WiFi de una casa.

Uno de los elementos más destacados de este dispositivo es su pantalla, pues se trata de un panel con resolución de 1080px y capacidad para 60 FPS. Esto ayuda a tener una buena calidad gráfica al jugar títulos de alto nivel de detalle como God of War Ragnarok, Rise of the Ronin o Spider-Man 2.