Mensajes Android es la app de mensajería de Google con la que la compañía estadounidense quiere reemplazar a los mensajes SMS, y ya ha lanzado en todo el mundo su nuevo estándar de comunicación RCS, que permite enviar archivos de mayor calidad.

Ahora, la compañía ha anunciado en un comunicado que Mensajes Android incorporará la función de encriptación de extremo a extremo en los chats RCS entre dos usuarios, de manera que solamente los participantes puedan ver su contenido, y ni siquiera Google pueda acceder a los chats.

Lea también: Así puede comprobar quién agregó su número a la lista de contactos en WhatsApp

La encriptación de extremo a extremo, que ya está presente en otras apps de mensajería como WhatsApp, llegará a los probadores de la beta de mensajes a partir de este mes de noviembre y continuará extendiéndose durante 2021.

Las conversaciones de chat RCS entre dos usuarios se encriptarán de forma automática para los usuarios que dispongan de la característica, pero solamente estará disponible para las conversaciones en las que ambos participantes tengan instaladas las funciones de chat de Mensajes Android.

En mayo pasado esta aplicación de Google superó las 1.000 millones de descargas en la tienda digital de aplicaciones Play Store, pese a no ser la aplicación de mensajería SMS y MMS nativa en la mayoría de dispositivos Android.

Le puede interesar: Twitter ralentiza el lanzamiento de Fleets para solucionar "problemas"

Novedades en iOS

Entre tanto, Google ha confirmado que su servicio de videojuegos en ‘streaming‘ Stadia llegará al sistema operativo iOS de Apple en las próximas semanas en forma de una aplicación web, ejecutable a través del navegador.

Stadia se lanzó en 2019, desde cuando está disponible para móviles Android, pero no así en el caso de iOS, donde las normas de la App Store no le permiten funcionar debido a que Apple no puede revisar los juegos uno por uno.

Lea también: Lanzan tecnología para interactuar con los productos antes de comprarlos

Google se encuentra explorando soluciones para que los usuarios de móviles iPhone y tabletas iPad puedan utilizar también el servicio, y ahora la compañía ha confirmado en Twitter la llegada de "la primera parte del soporte de Stadia para iOS".

Este soporte llegará en las próximas semanas y tendrá lugar en forma de aplicación web, que permite utilizar el servicio a través de navegadores sin necesidad de usar la App Store, según ha asegurado Google y recoge el portal Polygon.

Con información de Europa Press