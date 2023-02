Meta desarrollaría ‘personas IA’. ¿En qué consiste?

En la tarde de este martes, 28 de febrero, Meta anunció que está empleando parte de su personal en el desarrollo de herramientas centradas en inteligencia artificial (IA) y que en un futuro se centrará en crear ‘personas IA’ que puedan ayudar a los usuarios en el uso de sus servicios.

En ese sentido, la compañía presentó hace unos días su propio modelo de IA de lenguaje automático, que funciona de forma similar a ChatGPT, desarrollado por OpenAI, y que recibe el nombre de LLaMA, una abreviatura de ‘Large Language Model Meta AI’.

ChatGPT - Foto: NurPhoto via Getty Images

Meta comentó que, por el momento, LlaMA es sus proyecto de investigación en desarrollo y que esperaba seguir entrenándola durante los próximos meses. Además, dijo que estará disponible bajo licencia no comercial tanto para investigadores como para entidades y organizaciones afiliadas a la administración pública, el ámbito académico y la sociedad civil.

El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha explicado que parte de su equipo ha focalizado sus esfuerzos en desarrollar herramientas basadas en IA generativa, con el objetivo de aplicarla a sus productos.

El directivo subrayó que, próximamente, este equipo se centrará “en desarrollar personas con IA que puedan ayudar a los usuarios de diversas maneras” y ha comentado que ahora está explorando “experiencias con texto, como el chat en WhatsApp y Messenger”, con imágenes, como demuestra que ya dispone Instagram con sus filtros creativos y otros formatos publicitarios; video y “experiencias multimodales”.

Con ello, Zuckerberg ha adelantado que tienen “mucho trabajo de base” antes de conseguir “las experiencias realmente futuristas” que tiene planeadas implementar en estos servicios, aunque no ha comentado en qué consistirán.

Un teléfono inteligente con el logotipo de Meta y un logotipo de Facebook impreso en 3D se coloca en el teclado de una computadora portátil en esta ilustración tomada el 28 de octubre de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustración - Foto: REUTERS

Meta le pone la lupa al contenido íntimo e ilegal en redes sociales con el desarrollo de una novedosa plataforma

Meta anunció el lanzamiento de una herramienta la cual le hará frente al contenido de pornografía infantil e imágenes explicitas, que están vetados y son ilegales en redes sociales.

“Anunciamos que Facebook e Instagram son miembros fundadores de una nueva plataforma, disponible también en español, diseñada para evitar de forma proactiva que las imágenes íntimas de los jóvenes se difundan en Internet”, dio a conocer la compañía en su sitio web.

Con el apoyo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), Meta querrá combatir el tráfico y difusión de este tipo de contenido, los cuales atentan contra la integridad de los menores de edad, afecta la intimidad de los usuarios y no permite una experiencia amena en internet.

Cabe señalar que el proyecto hace parte del éxito que tuvo la plataforma StopNCII, la cual también contó con la participación de Meta. Fue lanzada en 2021 con el apoyo de South West Grid for Learning (SWGfL) y más de 70 ONGs alrededor del mundo. Al igual que esta nueva herramienta, la plataforma funcionó para evitar la propagación de imágenes íntimas en línea.

Ilustración fotográfica Logotipo de Meta y Facebook: Instagram visto en un teléfono inteligente en Bruselas (Bélgica) el 8 de octubre de 2022. (Ilustración fotográfica de Jonathan Raa/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

El nombre de esta campaña es Take It Down y será una plataforma diseñada para evitar de forma proactiva el flujo de imágenes y material indebido que se puede encontrar en el espectro digital. “Que una imagen íntima personal se comparta con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes. La sensación puede ser aún peor cuando alguien intenta utilizar esas imágenes como amenaza para obtener más imágenes, contactos sexuales o dinero, un delito conocido como sextorsión”, describe el comunicado que anuncia la noticia.

La plataforma le permitirá a los jóvenes recuperar el control de sus imágenes íntimas. Para conocer cómo ejecutarla, hay que ir a la página www.TakeItDown.NCMEC.org/es, en la cual se explican las instrucciones para usarlo y conocer todo el esquema de seguridad contemplado en caso de ser víctima de una exposición de contenido íntimo.

