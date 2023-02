Reforma a la salud: ¿la inteligencia artificial podría mejorar el sistema?

Mientras la Reforma a la Salud comienza su paso por el Congreso de la República, políticos, académicos, empresarios y abogados continúan debatiendo sobre lo que realmente necesita el sistema de salud colombiano.

Presidente Gustavo Petro en la cumbre política para salvar la reforma a la salud. - Foto: Presidencia

Lo cierto es que si bien Colombia cuenta con una de las mayores coberturas en salud en América Latina y el Caribe, al tener el 95 % de sus ciudadanos, según un informe del Banco Mundial aún persisten las mismas inconsistencias que desde hace años vienen reclamando los usuarios a sus Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son la falta de atención oportuna y el acceso a médicos especialistas.

Esta situación también quedó evidenciada el año pasado, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reportó más de 1.043.026 quejas dirigidas a las entidades promotoras, entre enero y octubre de 2022, lo que significó un incremento del 26 % frente al mismo período de 2021.

De ese total, la dilatación de las autorizaciones de procedimientos, la falta de entrega de medicamentos, la negación de tratamiento o falta de agenda disponible fueron los reclamos más comunes. Robert Parada, CEO de la startup Coco Tecnologías, explica que son un ejemplo perfecto, puesto que el desarrollar software con intendencia artificial ha permitido a diferentes centros médicos ser mucho más eficientes y atender un 40 % más de pacientes, gracias a la automatización de canales tradicionales.

“Dentro de nuestro portafolio, soluciones como ChatBot, agendamiento inteligente, sala de espera inteligente, autogestión de pacientes, asistente de citas, entre otras herramientas que hacen uso de la inteligencia artificial (IA), se logra llegar a optimizar todos los procesos que humanamente no se pueden llegar a atender, y esto permite que los pacientes puedan ser atendidos de forma rápida, tanto en primera instancia, como con especialistas médicos”, señala Parada, quien agrega que estiman que, si este tipo de tecnologías se aplicaran en 10 centros médicos, equivaldría a crear tres clínicas nuevas.

Gracias a esa idea de promover la democratización en el acceso a la salud, más de 300 centros de salud y 3.000 médicos en cuatro países de América Latina (Colombia, República Dominicana, Chile y México), utilizan los softwares desarrollados por Coco Digital. Y en estos momentos, sus soluciones digitales se están implementando en más de 140 hospitales públicos de diferentes municipios de Antioquia.

Adicionalmente, estas herramientas logran procesar alrededor de 500.000 citas mensuales, lo que equivaldría a 20 millones de transacciones al año, de las cuales se tiene una asistencia superior al 90 % de los pacientes.

Cabe señalar que la atención oportuna de las personas es fundamental para salvar vidas. Sin embargo, en los próximos años representará cada vez un mayor desafío, puesto que diferentes análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado que para 2035 se prevé una escasez de casi 12,9 millones de trabajadores de salud en todo el mundo. Actualmente, en Colombia, hay alrededor de dos médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la meta debería ser 10 por cada 1.000.

En el Congreso se llevó a cabo una audiencia sobre la reforma a la salud. - Foto: Cortesía Prensa Olga Lucía Velázquez

Para abordar estos desafíos, la organización resalta la importancia de las tecnologías digitales para aumentar el acceso universal y tener servicios oportunos, asequibles y centrados en la persona y la comunidad.

De esta manera, son varios los artículos que han considerado la IA como una tecnología que puede contribuir potencialmente a la reducción de desigualdades en la salud a nivel mundial, algo en lo que está también de acuerdo Robert Parada y que podría ser utilizado en Colombia, ya que el problema que viene a resolver este tipo de herramientas es la mala gestión debido a la capacidad instalada por altos volúmenes.

La inteligencia artificial busca robustecer el sistema de salud colombiano - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Mientras muchos pacientes se quedan sin asistir a una cita con algún especialista, en promedio, médicos con especialidades pueden llegar a quedarse sin prestar sus servicios a seis de 20 pacientes al día. El problema es aún mayor cuando se piensa que actúa en forma de cadena, ya que genera que el sistema colapse, que las clínicas no sean rentables y que haya una insatisfacción por parte del personal de salud, entre otros tantos factores. Es así como no solo basta un cambio de políticas, (pues) se podrá renovar el sistema de salud cientos de veces, pero la realidad es que no hay médicos para tantas personas y esto no va a cambiar en los próximos cuatro años. El país debe hacer más eficiente la infraestructura que ya se tiene, y esto es lo que hace Coco”, afirmó Parada.