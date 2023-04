Netflix pasa oso internacional por cuenta de una arriesgada apuesta: todo salió mal en medio de un momento duro para la compañía

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La compañía no ha tenido un buen comienzo de año.

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Netflix viene tomando decisiones que no han salido del todo bien para la compañía, tanto así que por primera vez en 15 años perdió el primer lugar en el sector, siendo desbancada por Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.

Esta noticia cayó como un baldado de agua fría entre los usuarios de la aplicación, que han encontrado en ciertas medidas y contenidos, la razón de la caída de Netflix.

En medio de todo esto, la compañía optó por emitir Love is blind, un reality show en vivo, el cual tuvo consecuencias nefastas para la plataforma. Primero que todo, el anuncio de esta estrategia no captó tantos interesados como se esperaba; luego, ya en marcha, los resultados no fueron los mejores.

Amazon Prime Video logró desbancar a Netflix en el primer lugar de las plataformas de streaming.

La dinámica de este programa es sencilla: citas a ciegas entre 15 hombres y 15 mujeres en las que se pueden conocer cara a cara si se deciden a comprometerse; en la segunda etapa, comparten cuatro semanas en un hotel y siguen adelante con su relación. Finalmente, después de un tiempo, se reúnen para saber cómo avanzó todo y cómo les ha ido durante los meses de convivencia real.

Pues bien, esta reunión era la que Netflix tenía planeada transmitir en vivo; sin embargo, problemas técnicos no permitieron que se pudiera dar, dejando a la audiencia con las ganas de ver lo que sucedía.

“Perdón por la interrupción. Estamos teniendo problemas para reproducir Netflix. Por favor comprueba tu conexión a internet e inténtalo de nuevo”, fue el mensaje que miles de televidentes encontraron a la hora de querer saber cuál iba a ser el desenlace.

Una de las medidas de la compañía fue suspender las cuentas compartidas.

Era una noche especial para Netflix, pues la emisión del programa iba a contar con público en vivo y este se convertiría en un hito para la compañía, que iba a aprovechar para mostrar su solides técnica. Al final, un representante de la plataforma tuvo que salir a anunciar que el programa sería grabado y luego se colgaría en la aplicación.

Este es un tropiezo en la apuesta de Netflix por el cubrimiento de eventos en vivo, lo que supondría la evolución de las plataformas de streaming, las cuales están buscando dar un paso adelante y diferenciarse de la competencia con este tipo de acontecimientos.

Netflix incorporará 40 juegos a su plataforma en el próximo año

Recientemente, Netflix anunció que planea incorporar a su plataforma de juegos en la nube más de 40 títulos, junto a más de 80 que están actualmente en desarrollo. Esta decisión, con la que esperan retener a los usuarios, incluye títulos como Monument Valley, Mighty Quest: Rogue Palace y Terra Nil.

Cabe recordar que la compañía tecnológica ya ofrece 55 juegos en su plataforma de contenidos en streaming, a los que pueden acceder los usuarios que tengan una suscripción, sin costo adicional.

La plataforma ha tenido medidas impopulares que le han costado la pérdida de usuarios anivel mundial.

Asimismo, esta apuesta por los juegos se materializa en la intención de incorporar más de 40 títulos en el próximo año, y otros 70 que por ahora están desarrollando sus socios, como ha informado la compañía en su web de prensa. También está preparando de forma interna 16 juegos.

Los nuevos títulos que ampliarán el catálogo de Netflix abarcarán una gran variedad de géneros, como rol, aventuras narrativas o rompecabezas. Siendo algunos de ellos: Mighty Quest: Rogue Palace, Monument Valley 1 y 2 (2024) y Terra Nil.

Habrá que esperar si estos anuncios de Netflix obtienen los resultados esperados para la compañía, pues no puede exponerse a seguir perdiendo terreno frente a Disney y Max, la nueva plataforma de HBO que integró nuevos títulos a su catálogo y que le pisa los talones a la casa del ratón Mickey.