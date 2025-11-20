Suscribirse

No es inteligencia artificial: la historia detrás de la foto del paracaidista que fue captado “cayendo” al Sol

Seis intentos, semanas de cálculos y un margen de error mínimo: así se logró alinear a un paracaidista con el Sol en una foto que parece imposible.

Redacción Tecnología
20 de noviembre de 2025, 6:27 p. m.
McCarthy capturó una eyección de masa coronal de aproximadamente 1,6 millones de kilómetros brotando del Sol. | Foto: DW

Lo primero que muchos pensarán al ver la imagen es que se trata de un montaje. Y es que, en una época saturada de imágenes creadas por inteligencia artificial, la reacción inmediata es asumir que estamos ante otra fantasía generada por un modelo. Sin embargo, conviene dejarlo claro desde el principio: la foto es real, y su autor puede probarlo.

El responsable de la imagen es el astrofotógrafo Andrew McCarthy, afincado en Arizona, Estados Unidos, y célebre por sus minuciosas capturas del cosmos. Él mismo la describe como “la foto real más ridículamente falsa” que ha tomado.

McCarthy la tituló La caída de Ícaro: en ella aparece su amigo, el youtuber y paracaidista Gabriel C. Brown, alineado visualmente con una región activa del Sol, creando la ilusión de atravesarla, durante un salto en caída libre.

Conseguir esta toma no fue cuestión de suerte. Según explicó McCarthy en la red social X, la fotografía requirió semanas de meticulosa preparación y “podría ser la primera foto de este tipo que existe”.

El desafío de la astrofotografía extrema

El verdadero reto consistió en coordinar una serie de factores que debían coincidir en el mismo instante: desde la posición del Sol y la trayectoria del paracaidista hasta la altura del salto y la colocación del equipo de observación.

La escena fue capturada el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las nueve de la mañana hora local. Para lograrlo, McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona mientras Brown se preparaba para saltar desde un pequeño paramotor, que es básicamente un parapente motorizado.

El astrofotógrafo Andrew McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona para capturar la imagen del paracaidista cruzando el disco solar.
El astrofotógrafo Andrew McCarthy instaló varios telescopios en el desierto de Arizona para capturar la imagen del paracaidista cruzando el disco solar. | Foto: DW

La aeronave se posicionó a unos 1.070 metros de altitud, según reporta Live Science, a aproximadamente 2.440 metros de distancia de la cámara.

Seis intentos para la toma perfecta

Lo que parecía sencillo sobre el papel resultó ser todo menos eso. El equipo necesitó seis intentos antes de conseguir la alineación correcta.

Uno de los contratiempos más inesperados, según reveló McCarthy a Live Science, fue lo complicado que resultó seguir el movimiento de la aeronave en el cielo, mucho más de lo que el equipo había calculado al principio.

En ese sentido, la coordinación fue clave. McCarthy mantuvo una llamada constante con Brown y el piloto Jim Hamberlin.

El piloto se guiaba por la sombra que proyectaba el aparato y ajustaba la potencia del motor en el momento justo para pasar por la zona del cielo donde McCarthy tenía encuadrado el Sol.

Al mismo tiempo, McCarthy guiaba al piloto en cuanto la aeronave entraba en el campo de visión del telescopio, afinando desde tierra los últimos ajustes de trayectoria.

Brown detalló en Instagram los obstáculos técnicos que frustraron los cinco primeros intentos. La margen de maniobra era mínima: si el intento fallaba, preparar de nuevo el paracaídas habría llevado tanto tiempo que ya no podrían repetir la toma en las mismas condiciones.

Finalmente, cuando la silueta del saltador se alineó con las manchas solares, McCarthy dio la orden. “¡Lo tengo!”, exclamó el fotógrafo al ver el resultado en sus monitores.

La técnica detrás de la imagen solar

De acuerdo con IFL Science, la fotografía fue capturada en luz alfa de hidrógeno, una longitud de onda específica que permite visualizar la turbulenta capa de hidrógeno justo por encima de la brillante superficie solar.

En la imagen, la figura de Brown aparece recortada sobre los relieves del Sol, deslizándose por una zona del disco donde destacan varias manchas solares, esas áreas activas en las que la temperatura es algo menor que en el entorno inmediato.

Para McCarthy, esta imagen se encuentra sin duda entre las cinco mejores de toda su carrera, según confesó a Live Science. Y su currículum no es precisamente modesto.

*Con información de DW.

