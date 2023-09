Ojo: reportan problemas con los servicios de internet y televisión de Claro en Colombia

“Hace una hora y cuarto les escribí y me han ignorado. Señores Claro, continúo sin servicio de internet ni televisión, ya son más de 24 horas, no hay derecho”. “Sin señal de mi celular y sin internet en mi casa, de nada sirve ser todo Claro” , son algunos de los comentarios a en las redes sociales.

Este es el lugar más adecuado para ubicar el módem de internet en casa

Un aspecto muy importante es que el internet se transmite mediante ondas de radio, por lo que no debe cruzarse con otras ondas o se verá afectada la conexión. En ese sentido, es fundamental que el router esté ubicado a 1 o 1,5 metros del suelo, puesto que no debe estar ni muy cerca del techo, ni muy cerca del piso. Puede ubicarlo sobre cualquier mueble, siempre y cuando no haya ningún objeto cercano que interfiera con las ondas emitidas por el módem.