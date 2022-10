Por contenido pirata, Google retiró más de 6.000 millones de URL de su buscador

Este viernes, 7 de octubre, Google anunció que ya comenzó a retirar de forma periódica de su buscador las URL que tienen contendidos que infringen los derechos de autor, siguiendo de esa forma las solicitudes que constantemente reciben.

Asimismo, la compañía tecnológica afirmó en su último informe que ya han eliminado de los resultados del buscador un total de 6.012.481.649 URL alojadas en 4.045.445 dominios únicos.

Dichas cifras, parten de las solicitudes de 327.510 propietarios de derechos de autor, divididas en personas o entidades. Asimismo, las peticiones de las organizaciones informantes, las cuales han tomado la voz de los propietarios de dichos autores, llegaron a la cifra de 333.880.

No obstante, Google fue claro al explicar que no todas las solicitudes concluyen en la retirada de la URL de los resultados del buscador. Por ejemplo, una reseña negativa sobre un negocio, la crítica a un político por su actuación como miembro del Gobierno o la incorporación de una determinada película en un listado del tipo “Lo peor de XX año”, no cumplen los requisitos.

A esos ejemplos, también se incluye las peticiones que suplantan la identidad de una organización o persona que posea los derechos de autor, es decir, que Google no elimina la URL “por reclamaciones de derechos de autor fraudulentos”.

Ahora bien, la compañía explicó que sí retiró del buscador la URL de una solicitud hecha por un miembro de una banda de ‘indie-pop’, en relación a una página en Vimeo que mostraba un video musical no autorizado con una de las canciones de la banda.

Por ahora, esta medida tiene como fin la erradicación total de los contenidos pirata de Google y si es el caso, sancionar a las personas que lo publiquen.

Los programas que harían perder la cuenta de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo para teléfonos inteligentes. Asimismo, es propiedad de Meta y actualmente cuenta con más de 113 millones de usuarios a nivel mundial.

Sin embargo, hay una serie de programas que ofrece funciones diferentes o diseños especiales, pero que no son aplicaciones oficiales de Meta, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

Asimismo, descargar ese tipo de apps pone en riesgo la seguridad de los datos personales, debido a que quedan expuestos a programadores desconocidos y a que la cuenta personal sea cerrada directamente por WhatsApp.

Cabe mencionar que Meta, desde hace un buen tiempo, ha tratado de penalizar a las personas para que no siga utilizando este tipo de aplicaciones ajenas a la compañía, ya que no brindan las garantías correspondientes, como un cifrado de extremo a extremo.

Este tipo de aplicaciones se puede obtener fuera de las tiendas oficiales de Google y Apple, es decir, se debe descargar un archivo APK de una página web y luego llevar a cabo la instalación correspondiente en el dispositivo móvil.

En ese orden de ideas, WhatsApp anunció que, en caso de llegar a detectar estos servicios, automáticamente procederá a bloquear la cuenta de forma temporal o permanentemente, por lo que el número que se utilizó en la aplicación no oficial quedará inhabilitado en la ‘app’ de Meta.

Además, la compañía tecnológica anunció que desde mayo del presente año los desarrolladores de estas aplicaciones han robado cerca de un millón de cuentas. Del mismo modo, este tipo de descargas pueden traer virus, como ‘malwares’, y podría tener acceso a contactos, cámaras y, en el peor de los casos, otras aplicaciones.

Es por eso que Meta afirmó que interpuso una demanda en contra de dichos programadores, que según ellos provienen de China, bajo el argumento de que lo único que hacen es robar información.

*Con información de Europa Press.