Prepare los pulgares: Netflix revela los nuevos juegos que ofrecerá a sus usuarios

Desde hace varios meses, Netflix incorporó una oferta de juegos móviles para los usuarios que cuentan una suscripción a la plataforma. De hecho, varios de los títulos disponibles están basados en algunas de las series o películas más populares de la plataforma.

Adicionalmente, los usuarios pueden acceder a juegos de reconocidas franquicias como ‘Gran Theft Auto’, ‘Las Tortugas Ninja’ o ‘Sonic’, entre otras.

Netflix anunció la llegada de nuevos juegos a su app para móviles | Foto: Netflix

Pero Netflix también procura agregar nuevos juegos a su catálogo para ampliar las opciones disponibles para sus usuarios y siguiendo esta iniciativa, la marca ha revelado cuáles serán los nuevos juegos que estarán disponibles, durante las próximas semanas.

De acuerdo a una publicación en el blog oficial de la plataforma, se trata de cuatro juegos nuevos que llegan a la app del servicio de contenidos vía streaming.

La app de Netflix cuenta con una oferta de juegos para móviles. | Foto: Netflix

Juegos nuevos que llegan a la app de Netflix:

The Case of the Golden Idol

Esta aventura invita al jugador a desarrollar sus habilidades deductivas, examinando pistas para resolver una serie de espeluznantes asesinatos y el oscuro misterio de una reliquia maldita que posee una importante familia.

Se trata de un juego de aventura detectivesca estilo «point and click».

Cozy Grove: Camp Spirit

Luego de un choque de autobús, el jugador aparecerá en una misteriosa isla. Ahora tendrá que explorar ese sitio y hacerse amigo de los espíritus de osos fantasmales que necesitan una ayuda para poder recordar su pasado y así encontrar la paz.

El jugador podrá levantar campamento, el cual podrá personalizar con bellos muebles. Adicionalmente, habrá que reparar el autobús para tratar de encontrar a las otras personas que iban en él.

Corazones

Esta es una nueva versión del clásico juego de cartas ‘corazones’, en donde el jugador deberá usar su mano con ingenio para evitar quedarse con los corazones. Este título está optimizado para los dispositivos móviles.

Historias de Netflix: La pareja perfecta

Este título es un simulador de las experiencias que puede vivir una persona que está en un popular reality de citas en busca del amor. En esta entrega el jugador deberá enfrentarse a un nuevo tipo de situaciones mientras intenta lograr una conexión con la persona que podría ser el amor de su vida.

Thirsty Suitors