Revelan nueva modalidad de estafa que está desocupando las cuentas bancarias solo por jugar la lotería

En estos mensajes, los delincuentes suplantan la identidad de la entidad encargada de los juegos de azar, solicitando datos personales o, en algunos casos, un pago para reclamar el supuesto premio. Desde España, país donde se emitió la alerta, se recomienda eliminar inmediatamente estos correos o reportarlos a la policía para evitar que más personas caigan en esta trampa. Además, se aconseja no proporcionar información confidencial bajo ninguna circunstancia.

Por este motivo, es esencial que los ciudadanos sean cautelosos con los correos que reciben. Si no han comprado un boleto de lotería, no tiene sentido que hayan ganado un premio, por lo que claramente se trataría de un fraude. Es crucial reflexionar antes de abrir cualquier correo con información no solicitada y hacer caso omiso a estos mensajes. Las empresas legítimas nunca solicitarán datos personales a través de estos medios, por lo que, en caso de duda, lo más recomendable es contactar directamente con la entidad.