Rival de ChatGPT deberá pagar millonaria suma por violar derechos de autor: “existen graves consecuencias cuando piratean”

La empresa Anthropic pagará al menos 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por haber entrenado a su robot de inteligencia artificial (IA) con libros sin permiso de sus creadores, según documentos judiciales presentados el viernes.

“Este acuerdo histórico supera con creces cualquier otra recuperación por derechos de autor conocida”, declaró el abogado de los demandantes, Justin Nelson. “Es el primero de este tipo en la era de la IA”.

La demanda fue presentada por los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a Anthropic de copiar ilegalmente sus obras para entrenar a Claude, el chatbot de la compañía que compite directamente con ChatGPT.

Una decisión judicial con matices

En junio, Anthropic había logrado una victoria parcial cuando el juez federal de San Francisco, William Alsup, determinó que el entrenamiento de los modelos de IA con libros, ya fueran adquiridos o pirateados, transformó las obras lo suficiente para constituir un “uso legítimo” bajo la ley estadounidense de derechos de autor.

Claude, el chatbot de Anthropic, fue entrenado con libros pirateados, lo que derivó en un acuerdo millonario. | Foto: Getty Images

“El uso de los libros en cuestión para entrenar a Claude y sus precursores fue sumamente transformador y constituyó un uso legítimo”, escribió Alsup en su decisión de 32 páginas.

Sin embargo, el magistrado también dictaminó que la descarga masiva de libros pirateados para crear una biblioteca digital sí representaba una infracción legal.

Compensación a los autores y advertencia a la industria

De acuerdo con la presentación judicial, el acuerdo cubre aproximadamente 500.000 libros, lo que equivale a unos 3.000 dólares por obra, cuatro veces la compensación mínima establecida por la ley de derechos de autor en Estados Unidos.

Como parte del compromiso, Anthropic deberá destruir los archivos pirateados y cualquier copia derivada de estos, aunque mantendrá el derecho de uso sobre los libros adquiridos legalmente.

La justicia estadounidense señaló a Claude como ejemplo del uso ilegal de obras protegidas. | Foto: VCG via Getty Images

“Este acuerdo envía un mensaje contundente a la industria de la IA: existen graves consecuencias cuando piratean las obras de los autores para entrenar su IA”, afirmó Mary Rasenberger, directora ejecutiva del Gremio de Autores.

Por su parte, la compañía defendió su postura. “Seguimos comprometidos con el desarrollo de sistemas de IA seguros que ayuden a las personas y organizaciones a ampliar sus capacidades, impulsar el descubrimiento científico y resolver problemas complejos”, señaló Aparna Sridhar, abogada de Anthropic, en diálogo con la AFP.

El acuerdo todavía necesita la aprobación del juez Alsup. Una audiencia fue programada para el lunes en el tribunal federal de San Francisco.