Las áreas de Recursos Humanos pierden mucho tiempo en procesos de selección que terminan en contrataciones que pueden irse en menos de dos y tres meses. Al mismo tiempo, se desperdicia un dinero valioso en capacitación y se descuidan aspectos más importantes como la generación de un buen ambiente laboral, en darle felicidad a los colaboradores o en trabajar en políticas de trabajo que mejoren la calidad de los empleados.

Las empresas de selección laboral como Manpower saben que se requieren cambios en la contratación laboral para responder a la digitalización del mundo y a la nueva economía. Según un reporte elaborado por esta firma, la transformación digital ha permeado muchos sectores, entre ellos la economía. Hoy se habla de economías digitales, las cuales están soportadas en sistemas o plataformas que se conectan a través de internet.

Manpower señala que la digitalización de la economía hace que las transacciones o intercambios económicos se transformen, entre esos los que se refieren a contrataciones laborales. Además, es imperativo que las compañías actuales estén compuestas por equipos de trabajo conformados por talentos humanos que sepan manejar la velocidad digital, subirse a las tendencias y ser expertos en las tecnologías de la información.

“La misión de la compañía es brindar las mejores soluciones de cara a toda una transformación económica y digital que afecta en primera medida a los entornos tradicionales de trabajo y, por supuesto, las maneras de contratación”, aseguró Claudia Fuentes, Gerente de Outsourcing Basado en Talento y Administración Consolidada de Proveedores de Servicios.

Para cualquier empresa es clave seleccionar el talento más productivo y mantener bajos índices de rotación. Según Performia Colombia, empresa que hace la selección de los trabajadores, la construcción de equipos de trabajo no es una actividad que se hace solo en cursos o reuniones eventuales. "Las empresas, para poder crecer y sobrevivir en el tiempo, necesitan tener equipos de trabajo productivos, que sean capaces de entregar los resultados esperados. La pregunta es ¿cómo construirlos y hacer que prevalezcan en el tiempo? Existen ciertos factores determinantes a tomar en cuenta para el éxito empresarial”, señaló el director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.

Por eso, es clave contratar el personal más productivo. Para Pinilla, en muchos casos los gerentes se involucran demasiado poco en la selección de personal, en algunas empresas ni siquiera evalúan a los candidatos, y los contratan basándose en la impresión de una entrevista. Esto puede traer grandes problemas a largo plazo. Contratar mal no solo le cuesta tiempo y dinero, también le cuesta la atención del equipo que se dedica a entrenar y darle toda la información necesaria a estos candidatos para que produzcan.

FP entrevistó a Miguel Boada, el fundador detrás de esta empresa que busca digitalizar y traer tecnología al proceso de búsqueda de personal. Esta empresa identificó que no quería ser una bolsa de empleo más en el mercado, sino que encontró un vacío entre los bancos de hojas de vida y las empresas que requerían atraer personal. Al darse cuenta que las áreas de RRHH tomaban mucho tiempo en procesos de selección, idearon un modelo que bajo algunos parámetros hacían correr la información y encontraban personal que se quedaba más tiempo en la empresa.

El resultado es que en un call center que los contrató lograron reducir la rotación laboral que se encontraba en niveles de más de 25%. “Los que no rotaban eran personas que tienen entre 25 y 29 años que generalmente están casados y que tienen estudios. Así logramos correr un modelo que bajó estos índices”, explicó.

Miguel Boada, Milena Dávila y Paula Lucía Becerra crearon Tuyob, una plataforma tecnológica que revoluciona la selección de personal al unir a empresas, candidatos y sicólogos al click de un botón, apoyándose en herramientas digitales y estadísticas que permiten entregar a un precio accesible el perfil más idóneo para el cargo.

“La plataforma ayuda a sistematizar el proceso de selección, hacer más eficientes los procesos y los costos y permitir que la pyme cuente con un sistema profesional de selección de talento”, agregó Milena Dávila.

El siguiente paso fue optimizar el proceso de selección. De esta forma, ahora una empresa los puede contratar desde $100.000 para hacer la búsqueda de hojas de vida, entrevistas y al final entregan una terna de los candidatos más idóneos para una vacante. Pero también da la opción de elegir al que es indicado y escoge el nombre de la persona para ocupar el cargo.

Lo más relevante es que los encargados de RRHH ya no tienen que buscar y entrevistar entre cientos de hojas de vida. Tuyob encontró la forma de dar empleo a sicólogos que se ofrecen como reclutadores durante su tiempo libre, evalúan las hojas de vida, hacen la entrevista y califican los resultados. Es el ejemplo de un servicio de ‘Uber’ para la búsqueda de personal y es un gana-gana para las empresas que reducen estos costos y pueden encargarse de mejorar el clima laboral o ofrecer incentivos a los trabajadores.

El sicólogo o sicóloga puede hacer la solicitud de formar parte del equipo de Tuyob.com y por su trabajo recibe un pago, como un servicio de entrevistas express. A cambio, tendrá un puntaje y recibirá más trabajo. Se puede conectar en los tiempos libres, si se encuentra empleado o puede ser un trabajo de tiempo completo, si el sicólogo no está laborando actualmente.

El sistema les brinda múltiples opciones de horario a los candidatos, que pueden acceder a la plataforma las 24 horas del día, ya sea para llenar el cuestionario o realizar la entrevista virtual. Esto se logra porque el modelo de Tuyob conecta al candidato con la sicóloga que esté disponible en el horario de su preferencia.

Una fórmula en la que todos ganan porque el candidato puede hacer las entrevistas en la noche si así le conviene, mientras que las sicólogas cuentan con una opción de trabajo flexible, ya que son ellas las que definen su disponibilidad de horario y la herramienta se encarga de direccionarles el candidato que se ajuste a su agenda.

Empresas como Publicar, EPK y Keep and Go, Vendorforce y Janna Motors, ya están trabajando con la plataforma en la identificación de perfiles para definir los criterios de búsqueda más apropiados a los cargos que se seleccionarán.

La meta de Tuyob es estar generando 8.000 procesos mensuales de selección a diciembre de 2018, un objetivo que esperan alcanzar por la mezcla de clientes que pueden atender. Esta plataforma es útil tanto para la gran empresa que al tercerizar la selección de personal logra que el equipo de gestión humana se dedique a temas más estratégicos, como para la pequeña y mediana empresa que puede acceder a la gestión profesional de selección de talento.

