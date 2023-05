Temblor en Colombia: esta es la razón por la que su celular no recibió la alerta de sismo de Google

Este domingo 28 de mayo, al rededor de las 10:45 de la mañana, se registró un fuerte movimiento sísmico en el país. Según la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo magnitud de 5,5.

De acuerdo con el reporte de muchos ciudadanos en las redes sociales, el movimiento telúrico se sintió en diferentes zonas del país. Varios aseguraron que en Bogotá y Cundinamarca, el lugar en el que se encontraban se sacudió con gran fuerza.

Tembló horrible. Se sintió duro en Bogotá.



Temblor en Colombia. pic.twitter.com/9jh1gPXcul — Camilo Correa (@camilocorreaor) May 28, 2023

Asimismo, varias personas coincidieron con que, minutos antes del temblor, su celular emitió un alerta de Google que avisaba sobre el movimiento sísmico.

Este sistema de alertas de terremotos Google, es gratuito, funciona en todo el mundo y objetivo principal es ayudar a los usuarios a reaccionar con tiempo ante un temblor, terremoto, posible inundación u otro tipo situación que represente un peligro para las personas.

Además, se ofrecen recomendaciones de seguridad para reaccionar adecuadamente ante una emergencia, junto a una serie de recomendaciones preventivas ante una posible réplica del sismo.

Sin embargo, algunas personas indicaron que la alerta de sismos no le comunicó absolutamente nada.

Y está porquería no fue capaz de avisarme .....#Temblor pic.twitter.com/XEDf3NzLId — 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒏 𝑴𝒖®𝒅𝒐𝒄𝒌 (@GyoRios) May 28, 2023

¿Por qué su celular no recibió la alerta de emergencia?

Seguramente, el usuario no fue informado porque ha desactivado dicha función o porque el teléfono no está debidamente actualizado y por ello el equipo aún no cuenta con esa característica.

Motivo por el cual es recomendable acceder a la configuración del dispositivo para verificar si existen actualizaciones pendientes para el sistema operativo y de ser así ejecutar de inmediato el proceso de actualización.

En caso de que el smartphone se encuentre actualizado, habrá que proceder a revisar si ha sido desactivada la función de alertas de emergencia de Google.

Es importante destacar que dicho sistema de alertas es una característica exclusiva para teléfonos que utilizan Android, debido a que se trata de una funcionalidad que fue implementada por Google, hace varios meses, mediante una actualización en su sistema operativo para dispositivos móviles.

Por lo tanto, los habitantes de Colombia que cuentan con un iPhone no tienen la oportunidad de recibir la alerta generada por los servicios de Google, ya que los teléfonos inteligentes de Apple cuentan con iOS el cual es un sistema operativo que cuenta con funciones diferentes a las que ofrece Android.

Configuración de alerta de sismo de Google - Foto: Captura de pantalla / Semana

¿Cómo activar o desactivar la alerta de terremotos de Google?

Para corroborar que la herramienta se encuentre activada en el teléfono, es necesario seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la ‘configuración’ del teléfono

Buscar e ingresar a la opción ‘Seguridad y emergencia’

Seleccionar en el menú la función ‘Alertas de sismos’

Activar la funcionalidad en caso de que el interruptor se encuentre apagado

Una vez realizados estos pasos, en pantalla se indicará que la funcionalidad de ‘Alertas de sismos’ ha quedado activada.

¿Por qué se registran tantos sismos en el país?

De acuerdo con el Servicio Geólogico, Colombia es un país sísmicamente muy activo, ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en la que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Cocos, Sudamérica, y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional.

La entidad señaló que, en promedio, en el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitudes relevantes, muchos de ellos ni siquiera son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos.

Los lugares de Colombia donde se presenta este fenómeno con mayor frecuencia están ubicados en las costas y alrededor de las cordilleras. Hay un sector donde ocurren sismos casi todos los días y representa el 60 % de los movimientos ocurridos en el país: el municipio de Los Santos, en Santander.

Así mismo, donde ha ocurrido un temblor de gran magnitud es probable que en el futuro vuelva a presentarse, tal como se ha reportado en el departamento de Santander, “por eso es tan clave que tengamos presente la historia sísmica de nuestro país y de nuestras regiones”, manifestó el Servicio Geológico Colombiano.

Temblor - Foto: Getty Images

Otro de los puntos importantes en este fenómeno son las réplicas, definidas por los científicos como los movimientos que se dan luego de un temblor, cuya magnitud es menor a este y ocurren en la misma región. Por lo general, se dan sismos superficiales, los cuales tienen lugar a menos de 30 kilómetros del suelo.

El efecto de una sacudida telúrica en la infraestructura de un lugar está relacionada con su magnitud y profundidad. A mayor magnitud y menor profundidad, mayor impacto habrá. Otro de los escenarios es que, “entre más profundo sea un sismo, más puede expandirse su energía en el territorio”.

Es importante recordar que no existe un método comprobado técnica y científicamente que facilite predecir un temblor. Frente a esta situación, el SGC dijo que lo mejor que se puede hacer es “prepararnos para minimizar sus impactos y contar con construcciones sismorresistentes es la mejor forma de hacerlo”.