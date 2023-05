Alerta por un nuevo mensaje ‘bomba’ en WhatsApp que puede afectar su celular

Expertos indican que no se conoce con claridad por qué suceden este tipo de problemas.

En las últimas horas, se descubrió un nuevo fallo en la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, el cual pone en riesgo el funcionamiento de la misma.

Lo que se detectó fue un mensaje específico que si se envía, inmediatamente, cierra la aplicación a los usuarios que cuentan con sistema Android.

Este mensaje que está viajando por la aplicación de Meta es conocido como “Text Bomb” o “Mensaje Bomba”, aparentemente, luce como un texto inofensivo, pero puede generar que WhatsApp y hasta el celular se paralicen, obligando a los usuarios al reinicio forzado.

Text Bomb / Mensaje bomba - Foto: Getty Images

Un investigador en seguridad informática fue quien detectó el texto que aparece así “http://wa.me/settings” y que si se envía cada vez que el usuario quiera entrar a un chat que contenga ese mensaje se generará un cierre abrupto para los teléfonos Android.

Este tipo de fallas dentro del mundo tecnológico se conocen como ‘bug’, error de programación. “Ocurre cuando un atacante logra obstruir, de alguna manera, el acceso a un servicio determinado por parte de los usuarios legítimos”, explicó a Clarín, Jaime Restrepo, experto en seguridad informática.

Asimismo, este hombre, que levantó las alertas al enterarse del problema, indicó que el mensaje se descubrió primero en grupos, pero también aplica a mensajes individuales.

“Para que se entienda más fácil, imaginá que alguien inserta una llave incorrecta en la cerradura de tu casa y la rompe dentro para obstruir el ojo de la cerradura: esto equivaldría a un ataque DDoS, porque esto impedirá que vos, como usuario legítimo de la casa, puedas ingresar a ella”, añadió Restrepo.

🚨¡Alerta por fallo en WhatsApp! Cuidado con el nuevo bug de denegación de servicio 💥 para grupos en Android. 📱



Un nuevo problema de denegación de servicio se está explotando abiertamente en los grupos de WhatsApp. Se está propagando rápidamente debido a su facilidad de… pic.twitter.com/NtYd34tahb — DragonJAR - Seguridad Informática (@DragonJAR) May 27, 2023

Mensaje Bomba en WhatsApp: cómo funciona y cómo arreglarlo

Lo primero que deben hacer los usuarios que recibieron este mensaje, es eliminar y/o bloquear al contacto que envió ese mensaje para evitar que vuelva a suceder.

Luego debe acudir a alguien que desde un dispositivo con iOS borre ese mensaje. Si no es posible contactar a alguien que tenga un iPhone, la opción es hacerlo vía WhatsApp Web.

Según aseguró Restrepo, hasta el momento no se conoce con claridad por qué suceden este tipo de problemas. “Todavía no contamos con mucha información al respecto, sin embargo, es posible que se trate de un problema relacionado con la interpretación de esa URL en particular, en la aplicación de WhatsApp para Android. Debemos tener en cuenta que la URL wa.me” es oficial de WhatsApp”.

Por su parte, Maximiliano Firtman, programador experto en aplicaciones de IT Master, explicó que “El link, wa.me, es lo que se llama ‘deep linking’. Es la posibilidad de hacer un link que vaya a un lugar en particular de una app: por ejemplo, un chat específico con una persona o un grupo de WhatsApp”.

La aplicación WhatsApp se puede ver en la pantalla de un iPhone SE. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, señaló que “Lo que puede estar pasando acá es que cuando hay un link wa.me, la app trata de verificar si a esa persona que se está linkeando el usuario la tiene agendada o no, para poner el nombre. Y cuando va a mirar, como no es un número de teléfono, sino que dice ‘settings’ [configuración], se debe colgar”.

De todos modos, no se descarta la posibilidad de que se trate de una falla más en una larga lista de problemas de “text bombs” que ya tuvo la aplicación.

Lo cierto es que el problema no dejará de existir hasta que WhatsApp lo arregle con una actualización, es probable que la empresa propiedad de Meta difunda pronto una declaración para resolver el problema.

El truco de WhatsApp para saber si alguien borró una conversación

En el celular de la otra persona, ingresar a WhatsApp.

Acto seguido, desinstalar la aplicación del dispositivo móvil.

Reiniciar el celular.

Luego, instalar nuevamente desde la Play Store o App Store, WhatsApp.

Escribir el número y código de verificación.

Aceptar la respectiva copia de seguridad para descargar todos los mensajes, incluidos los eliminados.

Esperar a que todo cargue.

Revisar todos los mensajes que fueron eliminados con anterioridad.

Se trata de una actualización a la que no todos los teléfonos tendrán acceso - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Es importante mencionar que, una de las herramientas de seguridad más utilizadas por los usuarios es la de guardar copias de seguridad de los chats en Google Drive. Por tal motivo, estos archivos tendrán un nivel extra de seguridad, aparte del cifrado de extremo a extremo, función que codifica los datos para que solo el usuario tenga acceso a ellos.

Esta información también se puede proteger con una contraseña, motivo por el cual solo podrá acceder y restaurar las conversaciones quien tenga la clave en un nuevo dispositivo móvil.

No obstante, puede llegar a pasar que este código de seguridad sea olvidado, pero una vez establecido, la aplicación no establece ningún recordatorio.

Por tal razón, la aplicación de mensajería instantánea estaría lanzando una nueva herramienta que establezca recordatorios con la contraseña de las copias de seguridad y rectificar que el titular de la cuenta siga notificando para no perder la información.

Los usuarios podrán modificar o elegir, no codificar las copias de los chats. En ese sentido, los usuarios de los dispositivos iOS y Android serán recordados para introducir una nueva clave.

En caso de presentar fallas, se prestarán nuevas oportunidades para introducir una nueva contraseña con seis caracteres y una letra. El recuadro de comprobación no aparecerá a modo de solicitud, sino que estará presente en la pantalla de inicio de la aplicación.