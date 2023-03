WhatsApp para escritorio llega con nuevas mejoras en Windows y Mac

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En la tarde de este jueves 23 de marzo, Meta anunció el lanzamiento de WhatsApp para sus versiones de escritorio, una aplicación de la plataforma de mensajería instantánea para ordenadores con dos sistemas operativos, que permite hacer videollamadas cifradas de extremo a extremo (E2E) con hasta ocho personas y llamadas de audio con hasta 32 participantes.

La compañía es consciente de que “cientos de millones de personas usan WhatsApp en ordenadores y tabletas”, de modo que ha centrado sus esfuerzos en mejorar “aún más” la experiencia de mensajería y llamadas, según explicó en un comunicado.

WhatsApp para Windows. - Foto: NurPhoto via Getty Images

De ese modo, ha lanzado la nueva aplicación de WhatsApp de escritorio para Windows, que se ha diseñado con una interfaz muy similar a la que ya presenta la opción web. En ella, por el momento, se pueden organizar videollamadas grupales E2E con hasta ocho personas y llamadas de audio con hasta 32 participantes.

Meta no ha descartado ampliar esos límites y ha indicado que, “con el paso del tiempo”, irá permitiendo un mayor número de usuarios para que estos puedan estar en contacto con familiares y amigos sin restricciones.

Con ello, ha recordado que, tras recopilar opiniones de los usuarios, ha introducido nuevas funcionalidades para múltiples dispositivos. Entre ellas, una mayor velocidad para vincular dispositivos y una mejor sincronización de estos, así como nuevas funciones como la vista previa de enlaces y los ‘stickers’.

Asimismo, ha dicho que ha introducido una nueva experiencia de WhatsApp en versión beta para tabletas con sistema operativo Android y que lanzará una nueva ‘app’ más rápida para ordenadores Mac, que actualmente se encuentra en sus primeras fases de la versión beta.

WhatsApp Desktop para macOS

La actualización para este sistema operativo cuenta con las mismas funciones y herramientas que la versión para Windows. Ahora bien, es importante destacar que WhatsApp pata macOS es compatible con los más recientes equipos de Apple.

Asimismo, la app para este sistema operativo se puede descargar desde la página web oficial de descargas de WhatsApp.

WhatsApp para macOS. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Si tiene alguna de estas aplicaciones, WhatsApp podría eliminar su cuenta

WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación entre las personas que cuenta con un dispositivo móvil, debido a que la app desarrollada por Meta cada vez cuenta con más funciones para dicho fin, como las llamadas o videollamadas.

A pesar de que existen varias herramientas, algunos usurarios no quedan satisfechos, motivo por el cual acuden a mods o apps no oficiales de la plataforma, para así contar con más funciones que les permita personalizar diferentes características que están presentes en la versión oficial.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén usando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Aplicaciones que podrían cerrar de forma definitiva la cuenta de WhatsApp

A pesar de que Meta no hace referencia a las aplicaciones, estas son las apps desarrolladas por tercer y que son las más utilizadas por los usuarios:

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

WhatsApp Plus.

GB WhatsApp.

Aero WhatsApp.

WhatsApp Gold.

You WhatsApp.

Según el gigante tecnológico, la suspensión en primera instancia será temporal, es decir, 24 horas. Durante ese periodo, no se podrá mantener ni ver conversaciones. En caso de seguir empleando las aplicaciones de terceros, Meta puede cerrar la cuenta de forma definitiva.

*Con información de Europa Press.