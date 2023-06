WhatsApp Plus V30.00: estos son los peligros a los que se expone si instala la última versión de la app en su celular

La última versión de WhatsApp Plus ha comenzado a circular en Internet, y puede ser tentador querer probarla en su teléfono. Sin embargo, es importante tener en cuenta que instalar esta versión no oficial de WhatsApp puede ser peligroso y conllevar varios riesgos.

En primer lugar, WhatsApp Plus no es una aplicación oficial desarrollada por WhatsApp. Es una versión modificada, creada por terceros, que ofrece funciones adicionales y personalizaciones no disponibles en la versión oficial. Aunque esto puede resultar atractivo para algunos usuarios, hay que tener en cuenta que estas modificaciones no están respaldadas ni verificadas por WhatsApp.

Ilustración de virus o 'malware' en el celular. - Foto: Getty Images

Uno de los principales riesgos de utilizar WhatsApp Plus es la seguridad. Al ser una aplicación no oficial, no cuenta con las mismas medidas de seguridad. Esto significa que sus mensajes, fotos, videos y otros datos personales podrían estar en peligro.

Mark Zuckerberg, CEO de la compañía Meta, alertó a los usuarios para que eviten instalar en su celular esta aplicación que es considerada como pirata. Su última versión fue lanzada en junio, y cuenta con nuevas funciones que le permiten a las personas ver mensajes eliminados, descargar los estados de sus contactos y recibir notificaciones cuando alguno de ellos se conecta.

Cuando los usuarios hacen uso de esta aplicación, pueden estar expuestos a múltiples ataques cibernéticos que ponga en riesgo sus conversaciones o sus datos personales, ya que, no hay nada que garantice que este tipo de información está protegida.

En un principio, esta aplicación llamó la atención de miles de cibernautas, puesto que, sus funciones eran mucho más versátiles que las que tradicionalmente ofrece WhastApp. Sin embargo, usted debe evaluar los riesgos que trae hacer uso de WhastApp Plus, pues uno de sus principales efectos es que pueden bloquear su cuenta por 24 horas, sin embargo, si usted no sigue las sugerencias dadas por la app oficial de Meta, su cuenta quedará suspendida por siempre.

Tener virus en el celular puede causar enojo en los usuarios. - Foto: Getty Images

Tenga en cuenta, que esta aplicación no se encuentra en Play Store, como normalmente encontramos otras apps, si usted desea descargarla en su celular, deberá acudir a páginas no muy recomendables, ya que, estos enlaces que permiten la descarga pueden venir infectados de un virus o un malware que afecte el sistema operativo de su móvil.

Si usted es un usuario recurrente de WhastApp Plus y está pensando en instalar su última versión, recuerde que, la seguridad de los datos y la información que tenga dentro de él solo estarán bajo su responsabilidad; usted puede ser víctima del robo de las contraseñas de sus cuentas, si esto pasa, WhastApp Oficial, no está en la obligación de responder por esto.

Funciones útiles de WhatsApp oficial

Muchas personas acostumbran a tener varios números, pues, no les gusta mezclar su vida profesional con la personal, hecho que es muy común hoy en día, pero que a fin de cuentas puede resultar un poco incómodo.

Para facilitar la vida de sus usuarios, WhatsApp llega con una nueva actualización que será la salvación de muchos, se trata del modo ‘multidispositivo’. Esta nueva función se va a encargar de revolucionar la forma en que los usuarios gestionan sus cuentas en la plataforma, brindándoles la libertad de hacerlo sin restricciones.

Lo primero es que usted tenga instalada la última versión de la aplicación en su celular, lo puede hacer desde Play Store, allí podrá seguir paso a paso las indicaciones para configurarla de manera correcta.

WhatsApp, una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Getty - Foto: Getty

Su número normal

Diríjase a Play Store y descargue la última versión de WhatsApp

Abra la aplicación y escoja el idioma español

Seleccione su país o la ubicación donde usted se encuentre

Agregue su número de teléfono

Configure la app con todas las indicaciones que le da (foto, nombre e información)

Dual Messenger

Registre una nueva cuenta con su segundo número o haga uso del ‘modo compañero’. Una función que le brinda el mismo multidispositivo

Ingrese a la configuración de su celular y pulse ‘Funciones avanzadas’

Presione en “Dual Messenger”

Active, el interruptor de WhatsApp e instálela

Regrese al menú principal del celular

Abra el icono de color naranja que sale en su pantalla principal

Registre el número o vincule su cuenta

En la sección de registrar su número, presione los tres puntos y selecciones vincular cuenta

Escanee con su celular el código QR que le aparece

WhatsApp Web