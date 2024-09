Así puede hacer turismo en Florencia y conocer famosas obras de Leonardo da Vinci

No habría podido encontrar en el mundo otro lugar tan estimulante para la creación, con tanto arte y tanta tecnología como Florencia. “Hizo de Leonardo un hombre universal”, me diría al día siguiente el profesor Francesco Caglioti, curador del Palazzo Strozzi.

No hay ninguna de estas atribuciones que tome por sorpresa a Martin Kemp, uno de los mayores expertos del mundo en Da Vinci, quien cada semana recibe nuevas solicitudes para certificar presuntos leonardos. ¿Por qué? “Leonardo es tan grande que todos quisieran tener una parte”, me dice desde Londres. En cuanto a la escultura del Strozzi, a pesar de una sonrisa particular, no ve ninguna razón de peso para que su autor no sea el que estaba acreditado: el florentino y contemporáneo de Leonardo, Antonio Rossellino.