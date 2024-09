En Hamburgo, un mercado exhibe la tradición del puerto

—Mi puesto es un espectáculo porque entretengo a la gente —sentencia Diter Bruhn, sus manos apoyadas sobre un mostrador.Anguilas y salmón ahumado son lo suyo: Aale Dieter (Ánguilas Dieter) se llama su puesto, reconocido como el más viejo y respetado del lugar. Tradición pura nutre sus venas. Y éxito, también, algo no del todo común y que afanosamente buscan en el negocio de fruta de Liane y Günther, su marido, quienes intentan vaciar el camión, rebosante, que trajeron hoy. No todos los días son tan buenos o no para todos en este atiborrado lugar que transita entre un sector de servicios y la puesta en escena para los turistas. La esencia de Hamburgo, empero, persiste. Y Dieter ya no vocifera: a las 9:30 termina otro domingo.Lo vendió todo.