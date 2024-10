Cinco errores que se deben evitar al realizar viajes en cruceros, para no “amargarse” las vacaciones

Cinco beneficios de viajar en crucero. No se pierda esta oportunidad

Contexto: Cinco beneficios de viajar en crucero. No se pierda esta oportunidad

Falta de planificación

Al reservar un crucero es determinante contar con la documentación exigida para subir al barco y transitar por los distintos puertos y ciudades incluidos en el itinerario. No hacerlo, es posible que genere molestias y complicaciones. Por ejemplo, el pasaporte debe estar vigente y con los tiempos exigidos y es posible que en algunos países se solicite visado o autorización electrónica, por lo que lo mejor es siempre informarse antes de viajar.

Llevar artículos prohibidos

Al igual que sucede en un avión, no todo puede transportarse en un buque. Por ello, es importante revisar las normas para conocer los objetos permitidos y prohibidos a bordo antes de preparar el equipaje y embarcar, no solo por primera vez, sino también en cada puerto que haga parada el crucero. Se dice que un error muy común es subir bebidas alcohólicas compradas en el duty free del aeropuerto o en uno de los destinos a visitar para consumirlas a bordo. En la mayoría de los buques estos productos no están permitidos, como tampoco aquellos que generen calor, artículos deportivos o los cortantes o punzantes, como cuchillos o tijeras, excepto las de higiene personal.