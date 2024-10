¿Cómo visitar las Cataratas del Niágara, en Canadá? Consejos para disfrutar al máximo esta experiencia

Por fortuna, apreciar su majestuosidad y belleza es completamente gratis, pese a ser un destino turístico tan popular, ofreciendo a sus alrededores varias atracciones paralelas, relacionadas o no con las mismas.

¿Quiere visitar las Cataratas del Niágara, pero no sabe cómo empezar a organizar su viaje o cuál es la mejor época del año para hacerlo? No se preocupe, en esta nota podrá encontrar datos clave para programar su próxima aventura sin fallar en el intento.

La mejor época para visitarlas

Aunque es posible visitar el Parque Estatal de forma gratuita, es importante tener en cuenta que sí se deben comprar entradas para las atracciones de las Cataratas del Niágara. Además, el clima es un factor determinante que condiciona la visita en Niágara, sobre todo para la atracción más popular, el barco Maid of the Mist, que no realiza viajes si hay restos de hielo en el río.