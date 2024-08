Cosas prohibidas que quizá no conocía en Disneyland; evite sanciones durante su visita

Además, se advierte que algunos parques pueden tener restricciones adicionales en ciertas áreas debido a consideraciones culturales, religiosas o de conservación, que se recomiendan revisar antes de su visita. Por ejemplo, en Disney’s Animal Kingdom en Florida no se permiten pajillas de plástico ni globos, una norma establecida para proteger a los animales.

En las reglas generales está prohibido portar objetos peligrosos, armas, drogas y sustancias ilegales, así como animales que no son de servicio. No obstante, las cosas prohibidas que más llaman la atención en Disney y que no se deberían pasar por alto son: