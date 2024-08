¿Cuánto equipaje se puede llevar en la bodega del avión sin pagar de más?

Alistar de manera adecuada la maleta y llevar los productos permitidos en un avión es determinante para evitar inconvenientes a la hora de abordar. Sin embargo, también es clave prestar mucha atención al peso que tiene el equipaje con el fin de no enfrentar dolores de cabeza, pues hay normas en torno a este aspecto que no siempre se tienen claras.

Es determinante aclarar que, a diferencia del equipaje en cabina, el de bodega es llevado al compartimento de carga del avión. Si bien pueden presentarse algunas diferencias, en buena parte de las aerolíneas comerciales este tipo de equipaje tiene características específicas como no superar los 158 centímetros lineales de tamaño (alto x largo x ancho) y tampoco los 23 kilos de peso. Si se exceden estos límites, normalmente se aplican cargos adicionales.

Información del Centro de Ayuda de Avianca indica que cuando la persona viaja con un equipaje especial, es decir, piezas que no están comprendidas dentro de los conceptos convencionales de equipaje como bolsos, mochilas o maletas, se pueden llevar como equipaje de bodega, siempre y cuando esté debidamente embalado de acuerdo a su contenido, resista la manipulación y cumpla con las medidas y peso permitidos.

Cuando ese tipo de equipaje supera las dimensiones y el peso máximo permitidos, es posible llevarlo cancelando un cargo adicional si no supera los 230 centímetros lineales y los 45 kilogramos. Por regulación de equipaje, en vuelos hacia y desde Europa no es posible superar el peso de 32 kg por pieza, incluso si se cancela el sobrepeso. Cuando esto sucede, no es posible transportar la maleta, indica la compañía Iberia.