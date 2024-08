Cuatro de los mejores lugares turísticos en Colombia para viajar por carretera

La diversidad y belleza de Colombia permite que los viajeros o turistas tengan la oportunidad de conocer y disfrutar de muchos lugares a los que no necesariamente se tiene que ir en avión o realizar recorridos muy largos por carretera para disfrutar de una inolvidable experiencia.

Para muchas personas viajar en carro resulta una vivencia muy especial. Estos viajes significan explorar lugares que no se conocen, parar a comprar comidas y bebidas, tomarse fotografías e interactuar con otras personas, entre muchas otras cosas.

Uno de los lugares imperdibles para visitar en el Eje Cafetero es el Valle del Cocora. | Foto: Universal Images Group via Getty

Eje Cafetero

Boyacá

Es un lugar para visitar, muy cerca de Bogotá. Está a menos de tres horas en carro y en este viaje no se deben dejar de lado poblaciones como Villa de Leyva, Ráquira, Tibasosa, Monguí, Iza y, muchas otras, que encierran una belleza no solo desde el punto de vista de su arquitectura, sino de las tradiciones de la región y sus habitantes. Si se quiere tener mucho contacto con la naturaleza, la Laguna de Tota es un sitio que no debe pasar inadvertido.