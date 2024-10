Cuatro trucos para embarcar más rápido en el aeropuerto; reducen los tiempos de espera

Viajar es un plan imperdible para la mayoría de personas. Ir a otros destinos, cambiar de ambiente, degustar otra gastronomía y conocer, hacen parte de las cosas que a muchos les alegran la vida. Sin embargo, uno de los aspectos que no resultan tan agradables es el paso por el aeropuerto, pues las filas, los controles de seguridad y las largas esperas, en ocasiones, indisponen a los viajeros.

Si bien en muchas oportunidades no se tiene control de algunas situaciones, como la demora en los vuelos o el mal clima, por ejemplo, hay otras en las que es posible tener en cuenta algunos trucos que facilitan la vida y ayudan a reducir los tiempos de espera, evitando que se generen inconvenientes apenas empezando el viaje. Estos son algunos de ellos.

No facturar equipaje

Cuando el viaje no es por muchos días, lo mejor es no llevar equipaje de bodega. Aquí lo ideal es transportarse con una maleta de mano. Pero, en este caso y para evitar “dolores de cabeza”, es clave tener claras las normas en torno a lo que se puede llevar en este tipo de equipaje y qué no. Es clave prestar especial atención a los líquidos y alimentos.