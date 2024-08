Dejaron Colombia, Uruguay, México y Brasil para vivir en Longyearbyen (Noruega), el pueblo más al norte del mundo

Algunas veces una amiga llama, dice que no está bien, que quiere irse… intentamos reunirnos, escucharla, mientras nos tomamos un vino, un café o un té. Al otro día, esa persona se encuentra un poco mejor”, indica Ana con su voz tranquila, segura y pausada , que encaja a la perfección con su profesión de psicóloga. Entre semana, después de la cena de las cinco y media de la tarde, las mujeres intentan encontrarse en un café, un bar o en el gimnasio, donde usan una piscina climatizada. Luego, se da la reunión más importante en el fin de semana: se citan a las siete u ocho de la noche y conversan, cocinan, escuchan música y bailan hasta las dos o tres de la madrugada. “Nuestros esposos no vienen, ¡se aburren con estas latinas tan ruidosas!”, indica Claudia Antonsen (hermana de Tatiana), quien trabaja en el supermercado y ya ajusta cuatro años en la ciudad.

“Se come mucho pescado, ballena y guisado de reno. En las primeras semanas estuve en un curso con un cocinero noruego y me sorprendió ver cómo, tras hacer combinaciones patas arriba, todo le salía muy bueno”, remarca, por otro lado, Carlos Daniel Gerez, chef uruguayo, quien ya lleva 11 años en Svalbard, trabajando de día en el supermercado y en la madrugada produciendo 300 panes para la única panadería de la ciudad. Pero todo, al final, es cuestión de costumbre.

“Era domingo. Me faltaban dos días de estadía. Ya conocía a Claudia, y ella me preguntó si quería ir con ellos a ver el espectáculo. Dije que por supuesto. Era medianoche, estaba helando… llegamos al lugar y comencé a ver cómo danzaban las luces. Fue como tocar a Dios. Se me aguaron los ojos, se me cortó la voz”, relata John con mucha pasión y emoción.