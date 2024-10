Estos son los departamentos de Colombia que no tienen acceso al mar

De acuerdo con el portal Colombia Travel, el territorio nacional cuenta con 2.900 kilómetros de costa más un Archipiélago, lo que le permite ofrecer varias regiones con playas exóticas y de las cuales no solo disfrutan los turistas, sino que a la vez se constituye en un recurso para aquellos pueblos que se encuentran cerca a estas fuentes hidrológicas.

No todo es mar

Pero como no todo es mar, lo mejor es que en el país también hay otros entes territoriales, que si bien no tienen salida directa a alguno de los océanos y, como consecuencia, a playas para disfrutar, lo cierto es que poseen otros potenciales turísticos que resultan imperdibles.

Así las cosas, estos son los departamentos colombianos que no tienen un acceso directo al mar, pero que tienen una vasta oferta turística.

Estos entes territoriales están ubicados en la Región Andina, la Orinoquia y la Amazonia; en donde la oferta turística es diversa y para todos los gustos. Hay un dato particular y es que en la lista de departamentos que no tienen playas está Cesar, el único de la Costa Caribe que no posee una salida directa al mar.