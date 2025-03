No se complique con maletas: 5 trucos para ir de vacaciones con poco equipaje

En la planeación de esos viajes hay personas a quienes no les gusta llevar mucho equipaje y tampoco enredarse con cosas innecesarias que no solo generan peso, sino que en muchas ocasiones ni siquiera se usan. Es importante tener presente que viajar con poco equipaje no significa que se tiene que renunciar a vestirse bien o usar las cosas que a la persona le gustan; solo que ser práctico en este aspecto es clave para no enredarse, ni complicarse la vida durante el viaje.