Imprescindibles de los parques temáticos de Walt Disney World Resort: estas son las atracciones que no se puede perder

Entre tanto, Disney’s Hollywood Studios es el paraíso para los fanáticos del cine y las franquicias de Disney. El ícono de este parque es la Torre del Terror, donde se encuentra la famosa atracción The Twilight Zone Tower of Terror .

En Magic Kingdom, además de disfrutar del Castillo de Cenicienta y su espectáculo nocturno de fuegos artificiales, no puede faltar un recorrido por “Pirates of the Caribbean”, un viaje clásico lleno de detalles que transporta a los visitantes al mundo de los piratas.

Por su parte, en Epcot, la atracción “Soarin’ Around the World” ofrece un sobrecogedor viaje virtual por paisajes globales, mientras que el nuevo “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind” combina tecnología de punta con emoción cinematográfica en una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo.