El departamento de Boyacá es considerado uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia, gracias a que combina historia, cultura y naturaleza en un mismo lugar.

Tres pueblos de Boyacá que muchos recomiendan visitar; son perfectos para pasar unos días de descanso

Es una de las regiones más importantes del país con sitios emblemáticos como el Puente de Boyacá y pueblos coloniales como Villa de Leyva, Monguí o Ráquira, que conservan su arquitectura tradicional y su ambiente histórico.

Además, su territorio ofrece paisajes de gran belleza natural, desde páramos, lagunas y montañas hasta parques naturales ideales para el ecoturismo. Su gastronomía, sus artesanías y sus festividades tradicionales también enriquecen la visita.

Muy cerca de la ciudad de Tunja, capital del departamento, a unos 40 minutos en carro, se encuentra un destino que vale la pena conocer si se quieren pasar momentos tranquilos y vivir experiencias únicas, con tradiciones culturales heredadas de España.

Este destino boyacense tiene varios encantos para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de Siachoque, un pueblo cuya arquitectura urbana aún conserva algunos visos de la época colonial y en los alrededores todavía se sienten los sabores y aromas que hace siglos se relacionaban con los indígenas.

Este es considerado un lugar perfecto para una escapada económica y tranquila. En idioma muisca, su nombre significa “lugar de buenos olores y cultivos fuertes” y es ideal porque aleja de las multitudes y conecta con la naturaleza y la historia.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Allí, cada año en el mes de octubre, los pobladores celebran las fiestas a la Virgen del Rosario, patrona del municipio, en las que se presenta un grupo de jinetes o cuadrillas, llamados “cuadrilleros de Siachoque”, tal como se acostumbra en España.

Durante las festividades, los jinetes realizan un desfile y una presentación de destreza a caballo, en una representación que se ha convertido en una de las expresiones culturales más importantes de la región.

Siachoque es un territorio perfecto para los amantes de la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Siachoque/API.

Sitios de interés

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), dentro de los atractivos turísticos que el municipio exhibe a sus visitantes están la iglesia parroquial, una capilla doctrinera del siglo XVII y el páramo de Siachoque, un ecosistema en el que es posible apreciar variedad de flora y fauna nativas.

De igual forma, está la Plaza del Diablo, una esponja de musgo de unas 15 hectáreas que retiene agua y surte el acueducto de algunas veredas; la plaza central; un corredor construido con piedras de Firaya y adornado de coloridos jardines y senderos sutilmente demarcados que permiten ver un monumento de Simón Bolívar.

A estos atractivos se suman los hermosos paisajes y los caminos rurales que bordean el casco urbano, donde los viajeros encuentran fincas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, así como espacios ideales para el descanso y la contemplación natural.