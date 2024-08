Montreal descrito a través de Arcade Fire

El texano Win Butler llegó a Montreal para cursar estudios universitarios. Otros miembros de la banda aterrizaron con el mismo fin o para proseguir con sus derroteros musicales. De hecho, Régine Chassagne es el único engrane de Arcade Fire que nació en la ciudad. “Gracias a Montreal y a todos en Quebec”, declaró Chassagne en francés (su primera lengua) cuando obtuvieron el Grammy por el álbum The Suburbs . “Montreal es nuestro hogar y nos permitió formar una banda”, expresaron al micrófono Win y William Butler en un concierto el año pasado, para comenzar enseguida Keep the Car Running, con las baquetas de Jeremy Gara marcando ritmo. Win Butler conoció en 2001 a Régine Chassagne y la incluyó en el proyecto musical que cocinaba con su amigo Josh Deu. Los miembros del trío estudiaban en las universidades de la ciudad y fueron desarrollando contactos en la escena local. Después se sumaron otros integrantes (y algunos tiraron la toalla).

Arcade Fire compró en 2005, a pocos kilómetros de Montreal, una antigua iglesia para transformarla en estudio de grabación (ahí esculpieron Neon Bible y The Suburbs). Vendieron el inmueble en 2013. La iniciativa más reciente —aunque esta vez solo a cargo de Win Butler y Régine Chassagne— es Agrikol, un restaurante-bar de especialidades haitianas ubicado en el barrio gay. Los padres de Chassagne son originarios de Haití. Uno de los meseros del lugar cuenta la buena vibra que proyecta en las distancias cortas el matrimonio más famoso del universo indie. La clientela disfruta entre conversaciones, risas y ritmos caribeños, aunque da la sensación de que en cualquier momento aparecerá Richard Reed Parry con bombo y pandereta, sonará Wake Up y todos se pondrán a cantarla sin reparos. Es un himno generacional, por supuesto, y no hay mejor sitio para entonarlo que Montreal. Playlist Indie de MontrealArcade Fire-The SuburbsChromeo-Night by NightHalf Moon Run-Full CircleThe Dears-Lost in the PlotWolf Parade-You’re Dreaming.